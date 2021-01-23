牽拖蔡總統、顧立雄 吳斯懷提案還出這個錯

國民黨立委吳斯懷則牽拖蔡總統、國安會秘書長顧立雄，提案凍結保安警察業務經費約5億元的十分之一，不過，提案卻把顧立雄錯寫成「金管會主委」。（記者鍾麗華攝）

2021/01/23 14:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨團及立委，針對今年度中央政府總預算案提出2855項提案，其中包括凍結海軍司令部伙食委外費、刪除衛福部長陳時中特別費等，引發外界爭議，國民黨立委吳斯懷則牽拖蔡總統、國安會秘書長顧立雄，提案凍結保安警察業務經費約5億元的十分之一，不過，吳的提案卻把顧立雄錯寫成「金管會主委」，事實上，顧立雄早在去年520後，擔任國安會秘書長。

吳斯懷提案指出，蔡英文曾批評馬英九：「讓人民在這樣冷的天氣上街頭，都該感到羞愧」。蔡在2016年鼓勵年輕人與政府溝通時說，「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」

吳斯懷認為，民進黨2016年執政後，因為年金改革、一例一休、同婚與萊豬、監察院人事、中天關台爭議等議題，引發社會對立，立法院成為主戰場，各機關的防衛機制也升級，三層拒馬、刀片蛇籠、雞爪釘，還要警察肉身與鐵馬護欄層層交隔。蔡政府又以「保護人民」的理由，從世大運選手村搬來260公分高的「景觀柵欄」，也讓隔離人民的障礙變成「世界級」。

吳的提案指出，曾為台權會長的「金管會主委」顧立雄，2016年2月擔任立委時首度總質詢，當時他說，警方常在抗爭場合設置拒馬、蛇龍，其實沒有法源依據，他翻遍「警察機關配備警械種類及規格表」，都沒看到拒馬、蛇籠，還怒罵當時內政部長陳威仁，「集會遊行的民眾是你的敵人嗎？」

今年度的「保安警察業務費」編列5億473萬餘元，較去年的4億7716萬餘元，增加2756萬餘元，吳斯懷也提案凍結保安警察業務10分之1，待警政署向立法院內政委員會提出專案報告，經同意後始得動支。

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