從源頭打擊山老鼠 國產林標章法制化

林務局推出國產木材標章。（林務局提供）

2021/01/23 13:33

〔記者楊媛婷／台北報導〕林務局去年推出「台灣木材標章」，讓國產木竹材都擁有自己的身分證，透過標章的QR code可溯源生產履歷，農委會昨公告「溯源林產品溯源資訊項目及標示方式」辦法，林務局長林華慶表示，該標章正式法制化，只要有該標章者，代表就是合法的林木產品。

為從源頭打擊山老鼠，並且讓民眾選購林木產品能夠更清楚認知該產品原料是否為合法林木，林務局推出「台灣木材標章」，依規定，凡經產銷履歷驗證（TAP）、優良農產品林產品驗證（CAS）合格及取得台灣林產品生產追溯條碼（QR code）標示的廠商，林產加工品均可使用該標章。

林華慶表示，在還沒推出標章制度之前，合法與非法的林產品難以辨識，他表示這次將相關辦法法制化，只要認明該標章，就是保證百分百使用的是合法林產品，但他也說，這並不意味沒有該標章的林產品為非法。

林華慶進一步表示，年代較久遠的林產品若有相關為使用合法林材的證明，也可向林務局旗下的台灣建築中心申請認證。

林務局表示，國產林標章是依照「商標法」來註冊，林務局會定期抽查，若廠商有違規後屢勸不聽的情況，就會終止商標使用權，冒用者則是會依民法、刑法分別求償以及相關責任。

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