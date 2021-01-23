學測數學科被指困難 全中教：比去年難但可接受

大學學測數學科被指困難，全國高級中等學校教育產業工會高中數學評論教師群則認為，今年學測試題較去年偏難，但屬可接受範圍，除多重選擇題目難度高外，單選題亦出現難題，預估5標恐下滑。（全中教提供）

2021/01/23 13:24

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測數學科被指困難，全國高級中等學校教育產業工會高中數學評論教師群則認為，今年學測試題較去年偏難，但屬可接受範圍，除多重選擇題目難度高外，單選題亦出現難題，預估5標恐下滑。

北一女中老師吳銘祥表示，單選第5題較為困難外，其他多數題目符合學測檢驗學生表現的目標設定，像是多選中機率與貝氏定理就是以理解為主，幾何題型均需自己動手繪圖，理解題目涵義後觀察圖形，再透過簡單運算即可判斷。

全中教老師們也舉例，例如單選第3題的知識點結合國中切線及圓心圓周角觀念，配合高中三角函數概念即可判斷；多選第9題與選舉議題相關，除關心各投票所得票率外，學生還要注意到有效票數的加權影響。

吳銘祥表示，題目按照難易度排列，不易打擊學生作答信心，但後面題目越顯鑑別度，例如多選13題易讓學生思考過久；而單選題不同於以往是較為簡單題形，單選第5題多項式之除法算則題型，相信困擾許多學生。

全中教表示，今年試題較去年難度提升，但仍屬於難度適中且深具鑑別度，屬難易適中，優點是增加高分組之差異，表現出學生程度差異；缺點則是計算量較大，少觀念即可做出判斷之題型。

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