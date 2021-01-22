大學學測社會科 全中教：考出禁歌題

全國高級中等學校教育產業工會高中評論教師群表示，今年作為99課綱最後一屆學測考試，考題以素養題的精神，做為銜接108年新課綱第1屆111年新型學測考試，發揮正向引導的作用。（全中教提供）

2021/01/22 20:23

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今天最後一科考社會科，全國高級中等學校教育產業工會高中評論教師群表示，今年試題地圖放大，但題幹字數並不冗長，整體試題偏易，仍有鑑別度，作為99課綱最後一屆學測考試，考題以素養題的精神，做為銜接108年新課綱第1屆111年新型學測考試，發揮正向引導作用。

第63到66題公民科考出禁歌題，從人權保障與法治國原則來看，關於戒嚴時期政府查禁歌曲相關規定與現象，要考生選何者正確，答案為（D）1980年代多數歌曲通過審查可能是自我思想審查，人權侵害未必減少。

教師群表示，命題以生活情境和歷史事件為題幹，如武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、美國大聯盟、西非郵票、台灣流行歌曲、台灣寺廟整理運動、愛爾蘭馬鈴薯欠收歷史事件等，學生需應用各科的相關認知、技能回答各科的基本概念。

而2科合科題以歷史事件的情境為主，63題以後則為3科合科命題，題幹文字量增加，學生需仔細找關鍵字作答，3科子題均以基本概念為主，難度不高。

老師解析，歷史科整體難易適中，沒有刁鑽題、沒有圖表題，學生應該容易得高分，世界史多在題組中出現，台灣史7題、中國史9題（考古題多且全部是單科題）、世界史7題，台灣史3題、世界史4題但多在題組中出現，趨向略古詳今，上古史較少、中古史中多傾向交流史，17世紀以後的題目最多，社會文化史較多，政治史少，貼近學生生活經驗。

老師表示，公民與社會科試題回歸學科基本概念，如民主理論、政黨體制、民主政治的原則等概念皆入題，以法律領域占最大宗（24題中占8題），且著重在紛爭解決、行政救濟、刑事訴訟程序等面向，其次則是社會領域與經濟領域（各占6題），政治領域的題目最少（僅佔4題），較少融入時事議題，題幹多為命題者自行設計的生活情境。

老師們認為，地理科整體中間偏易，只要掌握地理科的基本概念均可以作答，圖表題集中於地理科為主，回歸學生該有地理技能，包括古今地圖的疊圖分析等。

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