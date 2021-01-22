大學學測社會科 全教會：武肺疫情題考電子圍籬

全教會110學測評論歷史教師群認為，歷史科末代課綱回歸傳統命題，不如去年生活化，命題切入點回歸傳統，勤練考古題較具優勢。（全教會提供）

2021/01/22 20:01

〔記者林曉雲／台北報導〕相對於國文科和英文科均未考出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），全國教師會社會科高中評論教師群表示，今天最後一節社會科，地理考出武漢肺炎疫情題，考電子圍籬智慧監控系統及口罩外銷生產。

以單選第33題為例，題幹指國外入境的台灣民眾，需配合「電子圍籬智慧監控系統」的列管，進行居家檢疫，疾管署每天會發送列管者的手機號碼給電信業者，業者再將手機定位上傳至電子平台，當列管者離開系統劃定的基地範圍，系統就會自動發送「告警簡訊」給當事人及第一線監控單位，問考生此防疫方式是結合那些地理技術？正確答案是（C）全球定位系統（GPS）和地理資訊系統（GIS）。

國立員林高中歷史老師王偲宇表示，歷史科末代課綱回歸傳統命題，不如去年生活化，命題切入點回歸傳統，勤練考古題較具優勢，考生須具備歷史「時序觀念、歷史理解、因果解釋」等3項核心能力，內容提及人權、信仰、貿易及人群流動等新課綱關注議題，各題關鍵字明確，選項較無誘答力，學測圖表相關試題皆付之闕如，近現代史試題偏多，戰爭對社會變遷之題型比例偏高，題組以台灣史與世界史為主，跨科題組過於刻意組合。

台北市萬芳高中地理老師周岳虹表示，地理部分取材新穎不落俗套，題目靈活挑戰性高，情境式題目比例高，例如：雨傘店廣告標語「晴天九折、雨天沒折」、西非多哥郵票設計、季風馬拉巴咖啡、媽祖遶境結合GIS等，呈現素養導向，文本分析與地圖判識高度結合，題目靈活，如都市內部結構結合大稻埕地圖，歷史、地理和公民3科高度整合，相得益彰。

新北市三重高中公民教師林其良表示，公民勤練考題即可獲高分，試題難易度「中間偏易」，命題以基本題型為主，素養題型為輔，無圖表題型，整體命題設計中規中矩，大致符合課綱的規定，各冊題數大致平均分配，惟總體經濟部分未入今年試題中，題組以跨科考題融合歷史、地理、公民，符合素養導向，題目多有生活化敘述，另以轉型正義思潮來探討民主法治真諦。

學測地理考出武漢肺炎疫情題，全教會高中地理教師群解析，考題考出電子圍籬智慧監控系統及口罩外銷生產。（全教會提供）

全教會高中公民教師群認為，公民勤練考題即可獲高分，試題難易度「中間偏易」，命題以基本題型為主，素養題型為輔，無圖表題型，整體命題設計中規中矩。（全教會提供）

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