北市家長看過來！公幼、非營利招生簡章公告 2大新規注意

台北市公立幼兒園、非營利幼兒園招生簡章上網公告。（記者蔡亞樺攝）

2021/01/22 19:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕家有幼兒的家長注意，台北市教育局今天上網公告公立幼兒園、非營利幼兒園招生簡章，公幼核定招收2萬206名、非營利核定招收5527名幼兒，扣除直升的招生缺額預計6月2日公告。教育局說，今年公幼與非營利園數皆有成長，一共增加14個班級、280個名額，6月6日起開放線上登記。

教育局指出，今年入園優先順序未調整，但有2項新規定，分別是非營利幼兒園從原本可登記3園改成限登記1園，抽籤後若同時錄取公幼及非營利，僅限於1園報到；若原本直升公幼的幼兒，要改就讀非營利幼兒園，家長就得放棄公幼名額，以保障其他幼兒的權益。

台北市政府近年積極擴增公共化幼兒園，教育局統計至110學年度，北市公立幼兒園已設有149校（園）、730班，核定招收2萬206名幼兒，非營利幼兒園則設有41園、219班、核定招收5527名幼兒，非營利幼兒園數量為全國最多。

教育局說，招生對象為年滿2足歲至入國民小學前的適齡幼兒，須設籍北市，欲報名公幼者，幼兒須與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶。

公幼及非營利幼兒園登記皆採線上作業，透過「招生e點通」網站辦理登記，並可在線上查詢抽籤結果，以及完成線上報到/放棄、線上繳費等程序。

教育局表示，第1階段（優先入園）線上登記於6月6日上午9時至7日下午6點止，8日上午8點30分至下午1點開放現場登記、下午2點抽籤，下午2點30分至5點須完成報到。

第2階段（一般入園）線上登記於6月9日上午9點至10日下午6點止，11日上午8點30分至下午1點開放現場登記、下午2點抽籤，下午2點30分至5點須完成報到。

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