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    唐氏症基金會推出全台首款公益口罩 限量預購

    唐氏症基金會推出全台首款公益口罩，由唐寶寶手繪，畫出福牛印花的藝術創作。（林正俠提供）

    唐氏症基金會推出全台首款公益口罩，由唐寶寶手繪，畫出福牛印花的藝術創作。（林正俠提供）

    2021/01/22 19:28

    〔記者楊心慧／台北報導〕國內疫情再起，唐氏症基金會推出全台首款公益口罩，由唐寶寶手繪，畫出福牛印花的藝術創作，搭配平安御守設計外盒，期盼疫情盡早結束，在本月底前購買還有優惠價格；唐氏症基金會董事長林正俠表示，「唐寶寶手繪福牛印花防護口罩」限量5000盒，盼透過口罩，讓社會大眾在防疫的過程中，看到孩子們認真所繪的藝術。

    口罩上的福牛圖案來自唐氏症青年藝術創作，深藍色的底色，搭配福牛的印花，中間還有彩色文字，1盒裡面共有10片，公益價每盒150元，若在1月31日前預購，可享優惠價每盒120元的價格。

    林正俠受訪指出，疫情嚴峻，大家都有每天戴口罩的需求，今年是牛年，因此讓唐寶寶發揮創意繪出福牛，盼透過口罩，讓社會大眾在防疫的過程中，看到孩子們認真所繪的藝術。

    林正俠表示，「唐寶寶手繪福牛印花防護口罩」限量5000盒，主要在線上訂購，雖然也能在服務據點認購，但現在疫情關係，少出門可降低感染機率，鼓勵在線上訂購較好，所有商品收入都將用於唐氏症基金會服務推廣，也希望能有更多人支持，給唐寶寶最好祝福和後盾。

    唐氏症基金會日前有不少活動都因疫情取消，林正俠說，3月將在西門町紅樓辦理唐寶寶才藝展，但現在疫情嚴峻，目前還在觀望是否舉辦，希望到時候疫情已和緩，展覽可順利舉辦。

    唐氏症基金會推出全台首款公益口罩，限量預購。（林正俠提供）

    唐氏症基金會推出全台首款公益口罩，限量預購。（林正俠提供）

    唐寶寶手繪福牛圖案口罩構造說明。（林正俠提供）

    唐寶寶手繪福牛圖案口罩構造說明。（林正俠提供）

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