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    首頁　>　臺北市

    北市教育局發函提醒風險 8所高中職「踩煞車」畢旅延期

    國內疫情升溫，台北市教育局今日發函各級學校，要求各校若無法活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。（資料照）

    國內疫情升溫，台北市教育局今日發函各級學校，要求各校若無法活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。（資料照）

    2021/01/22 18:27

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內疫情升溫，台北市教育局今日發函各級學校，要求各校若無法活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦，教育局副局長陳素慧表示，目前有8所公私立高中職在學測結束後，寒假期間舉辦過夜跨縣市的畢業旅行，目前各校回報皆決定延期舉辦。

    教育部於1月19日發函，提醒全國各地學校若無法在活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。教育局20日清查全市中小學，當日盤點沒有學校在寒假舉辦校外教學或畢業旅行。

    教育局今日下午發新聞稿指出，因應疫情趨於嚴峻，基於維護全體親師生健康，降低高三學生因跨縣市畢業旅行，至景點群聚或接觸不特定人士，可能造成之風險，將影響寒假後申請大學入學等權益及作業，因此強烈建議各校延後或取消寒假期間進行的畢業旅行。

    陳素慧表示，國中小學在寒假期間並沒有舉辦畢業旅行，畢業旅行僅有高中職，目前統計到有6所公立高中職、2所私立高中職安排到外縣市畢業旅行，考量時間緊迫，相關收退費將請學校從優從寬協助學生。據她了解，目前8所學校回報，因學生都希望參加畢業旅行，校方決定延期舉辦，至於何時舉辦，等到5、6月申請入學結束，才會決定日期。

    陳素慧也提到，國中、小學及幼兒園舉辦寒假課輔及寒假營隊，因上課地點都在學校且沒有跨夜，防疫措施比照平日，入校必須量測體溫、噴手部酒精、戴口罩，因此照常舉辦，但若有家長學生不想參加也可以向學校申請退費。

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