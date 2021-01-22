除了中國人 台灣擬全面開放跨國同婚

司法院22日通過涉民法第46條修正草案，全面開放外國人跟台灣人在台登記同婚，將送行政院會銜，再送立法院審議，但兩岸同婚部分，在兩岸人民關係條例尚未修正前，中國人仍無法和台灣人同婚。（資料照）

2021/01/22 18:29

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院22日通過「涉外民事法律適用法」第46條修正案，全面開放外國人跟台灣人在台登記同婚，草案將送行政院會銜，再送立法院審議，但因涉民法的效力不及於中國人，故在兩岸人民關係條例尚未修正前，中國人仍無法和台灣人同婚。

涉民法第46條目前規定「婚姻之成立，依各該當事人之本國法」，也就是跨國婚姻要符合兩國的標準，才會成立。因此，若外國同志的國家不承認同婚，他想跟台灣伴侶登記結婚，依照現制無法成立。

包含台灣在內，全世界現只有29個國家承認同婚，換言之，台灣人要和外國人同婚，只限於具有其他28個國家國籍的人，婚姻關係才會成立，至於其他100多個國家因為不承認同婚，其人民目前仍無法和台灣人同婚。

司法院為了擴大保障跨國同婚的權益，22日提出涉民法第46條修正案，新增「適用當事人一方之本國法，因性別關係致使無法成立，而他方為中華民國國民者，依中華民國法律」。簡言之，就算外國人的母國法律不承認同婚，仍可依照我國法律跟台灣人在台登記結婚。

而香港、澳門雖然也不承認同婚，但因為港澳條例「類推適用」涉民法，因此依照修正案，港澳人民未來也可和台灣人同婚。

但中國人與台灣人締結婚姻的規定，是放在兩岸人民關係條例裡面，而兩岸條例無法類推適用涉民法，故司法院本次所提的修正案，效力不及於中國人。中國人若要和台灣人同婚，仍需等陸委會修正兩岸條例。

司法院民事廳廳長李國增與司法院發言人張永宏表示，中國人不適用涉民法修正案。（記者吳政峰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法