為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    除了中國人 台灣擬全面開放跨國同婚

    司法院22日通過涉民法第46條修正草案，全面開放外國人跟台灣人在台登記同婚，將送行政院會銜，再送立法院審議，但兩岸同婚部分，在兩岸人民關係條例尚未修正前，中國人仍無法和台灣人同婚。（資料照）

    司法院22日通過涉民法第46條修正草案，全面開放外國人跟台灣人在台登記同婚，將送行政院會銜，再送立法院審議，但兩岸同婚部分，在兩岸人民關係條例尚未修正前，中國人仍無法和台灣人同婚。（資料照）

    2021/01/22 18:29

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院22日通過「涉外民事法律適用法」第46條修正案，全面開放外國人跟台灣人在台登記同婚，草案將送行政院會銜，再送立法院審議，但因涉民法的效力不及於中國人，故在兩岸人民關係條例尚未修正前，中國人仍無法和台灣人同婚。

    涉民法第46條目前規定「婚姻之成立，依各該當事人之本國法」，也就是跨國婚姻要符合兩國的標準，才會成立。因此，若外國同志的國家不承認同婚，他想跟台灣伴侶登記結婚，依照現制無法成立。

    包含台灣在內，全世界現只有29個國家承認同婚，換言之，台灣人要和外國人同婚，只限於具有其他28個國家國籍的人，婚姻關係才會成立，至於其他100多個國家因為不承認同婚，其人民目前仍無法和台灣人同婚。

    司法院為了擴大保障跨國同婚的權益，22日提出涉民法第46條修正案，新增「適用當事人一方之本國法，因性別關係致使無法成立，而他方為中華民國國民者，依中華民國法律」。簡言之，就算外國人的母國法律不承認同婚，仍可依照我國法律跟台灣人在台登記結婚。

    而香港、澳門雖然也不承認同婚，但因為港澳條例「類推適用」涉民法，因此依照修正案，港澳人民未來也可和台灣人同婚。

    但中國人與台灣人締結婚姻的規定，是放在兩岸人民關係條例裡面，而兩岸條例無法類推適用涉民法，故司法院本次所提的修正案，效力不及於中國人。中國人若要和台灣人同婚，仍需等陸委會修正兩岸條例。

    司法院民事廳廳長李國增與司法院發言人張永宏表示，中國人不適用涉民法修正案。（記者吳政峰攝）

    司法院民事廳廳長李國增與司法院發言人張永宏表示，中國人不適用涉民法修正案。（記者吳政峰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    跨國同婚合法化啟動！司院通過修法草案送政院會銜
    2021/01/22 16:46

    跨國同婚合法化啟動！司院通過修法草案送政院會銜
    積極爭取跨國同婚合法 伴盟籲政府加快腳步
    2020/11/12 14:13

    積極爭取跨國同婚合法 伴盟籲政府加快腳步

    2021送禮指南 應景金牛好運到

    10週內100％交屋！鉅陞建設如何做到？
    臺北市今日熱門
    台北市活化防空避難室 議員爆上路近3年申請案件數掛0
    2021/01/15 21:49

    台北市活化防空避難室 議員爆上路近3年申請案件數掛0

    深夜特集》川普卸任前狂打中 拜登上任5招就能挽救美中關係？！
    2021/01/17 21:00

    深夜特集》川普卸任前狂打中 拜登上任5招就能挽救美中關係？！ 影片

    陸橋變充電走廊！萬華騰雲里推綠能 設雨撲滿資源循環
    2021/01/15 23:24

    陸橋變充電走廊！萬華騰雲里推綠能 設雨撲滿資源循環

    北市公有防空避難室公益使用 申請數掛零
    2021/01/16 05:30

    北市公有防空避難室公益使用 申請數掛零

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播