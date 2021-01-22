中選會通過8月28日舉行全國公投 3案正進行第2階段連署

中央選舉委員會今舉行委員會議，會中通過於今年8月28日星期六舉行全國性公民投票。（資料照）

2021/01/22 18:05

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今舉行委員會議，會中通過於今年8月28日星期六舉行全國性公民投票。根據中選會統計，從去年到本月4日為止，共已受理6件公民投票提案，其中2案依法駁回、1案函請補正，由國民黨主席江啟臣提出的「公投綁大選」、立法院國民黨團總召林為洲提出的「禁止進口含萊劑等乙型受體素肉品」等3案則已由提案領銜人領取連署名冊格式，正在進行第2階段連署。

中選會指出，根據2019年6月21日修正公布的「公民投票法」第23條第1項規定，公投日定於2021年起每2年的8月第4個星期六，根據此一規定，今年全國性公投決議定於8月28日星期六舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。

除確定投開票日期外，中選會今也同步通過相關工作日程，包括今年5月27日發布公投公告、5月28日至8月27日辦理公投意見發表會或辯論會、9月3日前審定公投結果等，公投結果預計在9月3日正式公告。

在目前中選會已受理的6案當中，由台獨大老辜寬敏領銜提出的「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」，均因不符法定要件而遭駁回；綠黨秘書長張竹芩領銜提出的「憲法增修條文前言『為因應國家統一前之需要』改為『為因應國家現階段之需要』」，則已函請補正。

至於國民黨主席江啟臣提出的「公投綁大選」、立法院國民黨團總召林為洲提出的「禁止進口含萊劑等乙型受體素肉品」及環保人士潘忠政提出的「中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域」，中選會則已請提案領銜人領取連署人名冊格式，正在進行第二階段連署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法