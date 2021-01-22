本土案例增 台北車站大廳禁群聚飲食

因應疫情，台鐵實施更嚴格防疫施，北車加強勸導禁群聚與飲食。（資料照）

2021/01/22 18:31

首次上稿 15:26

更新時間 18:31（新增高鐵及航空防疫措施）

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應日漸嚴峻的疫情，台鐵局今開會後決定實施更嚴格的防疫措施，包含車站內會引起群聚的活動、租借場地等全面暫停、車站內美食街用餐區需設置隔板或能保持社交距離、台北車站大廳禁止群聚與飲食並加強勸導、郵輪式列車停開至2月底等；另因應春節較大量旅客有乘車需求，將再採購16部紅外線測溫儀，提升量測體溫的效率。

台鐵局表示，日前率先加強的防疫措施就是提升車站消毒頻率，以桃園地區車站來說，都已完成全面消毒作業，人流較大的台北車站也於今年1月14日、21日完成2次消毒；板橋站1月18日、22日也完成2次消毒等，對於進入旅客量較大的台北、台中、高雄、花蓮等特等站，除由每2小時消毒改為1小時1次外，也會因應人潮狀況機動派人消毒。另外，台鐵員工方面，已要求上班前均需量測體溫並做成紀錄，有發燒症狀就停止出勤。

各車站商場及公共用餐區方面，台鐵局表示，已要求桌椅間距須保持社交距離，桌上須設置阻隔板及張貼保持距離警語；各商店門口結帳區要標示排隊地標，以便民眾保持社交距離。

全台各車站大廳即起停止辦理大型活動，並暫停租借場地，先前已租借的也安排延期。

為加強春節疏運旅客量測體溫效率，除現有49部紅外線測溫儀外，台鐵規劃再採購16部安裝在部分車站。台北車站方面，將會派人加強巡邏，碰到群聚或飲食會上前勸阻。

至於台鐵郵輪式列車方面，原訂1月23日至24日、30日至31日、2月14日至16日、2月26日至28日等4趟郵輪式列車行程將全面取消。

台灣高鐵公司表示，配合政府防疫政策，目前各車站已封閉飲水台，以降低感染風險，並落實執行每2小時清潔消毒1次，並於旅客經常經過動線，增設酒精消毒液，協助旅客防疫。同時，各車站於營業收班後，再加強站內全面消毒。另外，高鐵各車次列車於抵達端點站時，會進行折返清潔，並於每日收班後，再次進行消毒。

航空方面，交通部民航局表示，今年2月10日至2月16日春節期間，消潔消毒頻率應依現場狀況加倍處理。另外，飛航國際及中國航線的航空站，要求需劃定「入境旅客活動區域」，並協調站內餐飲業者依旅客需要提供餐點外送措施。入境居家檢疫者搭載防疫車隊或部分為自行載運，已要求航空站於旅客動線及搭車處，配合高速公路局宣導欲進入國道服務區，請先撥打1968措施，讓回家最後一哩路也做好做滿安全防護。

另外，民航局在桃園國際機場公司協助下，已彙整春節前返台尖峰時間入境航班訂位數，提供業者、航站與相關需求單位參考，並請航空公司全力配合相關防疫措施，包含請航空公司通知已訂票旅客檢附3日內COVID-19檢驗報告、預先安排居家檢疫處所；業者在旅客報到時，須檢視旅客手機入境檢疫系統啟程地申報證明，並於關閉艙門時回報目的地機場、航空站，該航班「無」檢疫報告旅客數、「無」安排居檢處所旅客數；抵台時，請航空公司地勤人員將「無」檢疫報告旅客、具英國旅遊史旅客、「無」安排居檢處所旅客等引導至檢疫站等。

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