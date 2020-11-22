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    冰山一角！高嘉瑜租屋處像回收場照片曝光

    高嘉瑜自爆因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家。（圖擷取自高嘉瑜臉書）

    高嘉瑜自爆因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家。（圖擷取自高嘉瑜臉書）

    2020/11/22 23:49

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高嘉瑜今天晚間再度就房產問題澄清解釋，高嘉瑜嘆，「我也不知道我得罪誰，因為我得罪的人真的太多」。

    高嘉瑜日前在質詢時提及「買不起房」，未料爆出在台北內湖持有2筆建物、4筆土地，雖然她稱是為了要表達年輕人心聲，但仍引起熱議。

    高嘉瑜針對房產解釋，買房如實申報，但因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠（場）而無法搬家。並也在貼文上po出衣物堆疊的照片。

    高嘉瑜臉書聲明全文：

    從北一女時期來台北開始租屋、

    工作22年的我，

    最近跑行程很多人都問我，

    到底得罪誰？

    這是個好問題！

    是推動實坪制，

    要求檢討浮濫公設，

    還是其他議題質詢過火？

    或是要求金管會檢討證交所TDR、黑盒子事件、凱基營業員之死，

    要求刪減主委特別費被大作文章？

    買房如實申報，

    但因為囤物症，

    租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家，

    我也在媒體上說過：

    如果要炒房，

    不會兩間相鄰套房打通，

    不會只買一個車位。

    如果要炒房，

    不會買毛胚。

    如果要炒房，

    不會登記名下誠實申報。

    都申報房產了，

    為何要隱瞞停車位？

    停車位是登記在權狀建物共有持分

    並沒有獨立權狀。

    攻擊我的部分，

    都引用一個臉書帳號寫的猜想推論，

    都是猜想推論。

    更有媒體拿頂樓面山的最高樓特殊成屋銷售最高價，

    來跟二年多前的預售價做比較????

    混淆視聽。

    無視2年多前預售屋的均價

    在51～57萬區間，

    而每戶條件狀況不同，

    人家看樹海山景，

    我看民宅面馬路，

    開窗跟對面住宅兩三米的超近棟距，

    別人停車位方正，

    我在兩根柱子中間，

    是所有停車位最慘的一個。

    事實是我還揹負貸款2000萬，

    大學就開始工作至今22年，

    擔任議員3屆後才開始買房！

    更奇怪的是，

    這麼單純的事，

    媒體竟然可以追殺一個禮拜！

    而且都是特定幾台在追打？！

    我也不知道我得罪誰，

    因為我得罪的人真的太多。

    高嘉瑜日前在質詢時提及「買不起房」，卻被爆出持有2筆建物、4筆土地引起熱議。（資料照）

    高嘉瑜日前在質詢時提及「買不起房」，卻被爆出持有2筆建物、4筆土地引起熱議。（資料照）

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