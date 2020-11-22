冰山一角！高嘉瑜租屋處像回收場照片曝光

高嘉瑜自爆因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家。（圖擷取自高嘉瑜臉書）

2020/11/22 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高嘉瑜今天晚間再度就房產問題澄清解釋，高嘉瑜嘆，「我也不知道我得罪誰，因為我得罪的人真的太多」。

高嘉瑜日前在質詢時提及「買不起房」，未料爆出在台北內湖持有2筆建物、4筆土地，雖然她稱是為了要表達年輕人心聲，但仍引起熱議。

高嘉瑜針對房產解釋，買房如實申報，但因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠（場）而無法搬家。並也在貼文上po出衣物堆疊的照片。

高嘉瑜臉書聲明全文：

從北一女時期來台北開始租屋、

工作22年的我，

最近跑行程很多人都問我，

到底得罪誰？

這是個好問題！

是推動實坪制，

要求檢討浮濫公設，

還是其他議題質詢過火？

或是要求金管會檢討證交所TDR、黑盒子事件、凱基營業員之死，

要求刪減主委特別費被大作文章？

買房如實申報，

但因為囤物症，

租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家，

我也在媒體上說過：

如果要炒房，

不會兩間相鄰套房打通，

不會只買一個車位。

如果要炒房，

不會買毛胚。

如果要炒房，

不會登記名下誠實申報。

都申報房產了，

為何要隱瞞停車位？

停車位是登記在權狀建物共有持分

並沒有獨立權狀。

攻擊我的部分，

都引用一個臉書帳號寫的猜想推論，

都是猜想推論。

更有媒體拿頂樓面山的最高樓特殊成屋銷售最高價，

來跟二年多前的預售價做比較????

混淆視聽。

無視2年多前預售屋的均價

在51～57萬區間，

而每戶條件狀況不同，

人家看樹海山景，

我看民宅面馬路，

開窗跟對面住宅兩三米的超近棟距，

別人停車位方正，

我在兩根柱子中間，

是所有停車位最慘的一個。

事實是我還揹負貸款2000萬，

大學就開始工作至今22年，

擔任議員3屆後才開始買房！

更奇怪的是，

這麼單純的事，

媒體竟然可以追殺一個禮拜！

而且都是特定幾台在追打？！

我也不知道我得罪誰，

因為我得罪的人真的太多。

高嘉瑜日前在質詢時提及「買不起房」，卻被爆出持有2筆建物、4筆土地引起熱議。（資料照）

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