冰山一角！高嘉瑜租屋處像回收場照片曝光
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高嘉瑜今天晚間再度就房產問題澄清解釋，高嘉瑜嘆，「我也不知道我得罪誰，因為我得罪的人真的太多」。
高嘉瑜日前在質詢時提及「買不起房」，未料爆出在台北內湖持有2筆建物、4筆土地，雖然她稱是為了要表達年輕人心聲，但仍引起熱議。
高嘉瑜針對房產解釋，買房如實申報，但因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠（場）而無法搬家。並也在貼文上po出衣物堆疊的照片。
高嘉瑜臉書聲明全文：
從北一女時期來台北開始租屋、
工作22年的我，
最近跑行程很多人都問我，
到底得罪誰？
這是個好問題！
是推動實坪制，
要求檢討浮濫公設，
還是其他議題質詢過火？
或是要求金管會檢討證交所TDR、黑盒子事件、凱基營業員之死，
要求刪減主委特別費被大作文章？
買房如實申報，
但因為囤物症，
租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家，
我也在媒體上說過：
如果要炒房，
不會兩間相鄰套房打通，
不會只買一個車位。
如果要炒房，
不會買毛胚。
如果要炒房，
不會登記名下誠實申報。
都申報房產了，
為何要隱瞞停車位？
停車位是登記在權狀建物共有持分
並沒有獨立權狀。
攻擊我的部分，
都引用一個臉書帳號寫的猜想推論，
都是猜想推論。
更有媒體拿頂樓面山的最高樓特殊成屋銷售最高價，
來跟二年多前的預售價做比較????
混淆視聽。
無視2年多前預售屋的均價
在51～57萬區間，
而每戶條件狀況不同，
人家看樹海山景，
我看民宅面馬路，
開窗跟對面住宅兩三米的超近棟距，
別人停車位方正，
我在兩根柱子中間，
是所有停車位最慘的一個。
事實是我還揹負貸款2000萬，
大學就開始工作至今22年，
擔任議員3屆後才開始買房！
更奇怪的是，
這麼單純的事，
媒體竟然可以追殺一個禮拜！
而且都是特定幾台在追打？！
我也不知道我得罪誰，
因為我得罪的人真的太多。