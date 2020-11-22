北市水燈節今將壞運放水流 新移民只留下甜蜜愛情

2020/11/22 18:37

〔記者郭安家／台北報導〕2020台北水燈節今天在成美左岸河濱公園的彩虹橋登場，藉由放水燈送走一年壞運，是東南亞不少國家慶典習俗，台北市長柯文哲下午與泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓駐台代表共同出席，不少新住民、移工也到場展示傳統美食、舞蹈。柯致詞時除介紹水燈文化，也期許把過去不愉快放水流，迎來新期望。

泰國貿易經濟辦事處副代表陸譽升則表示，製作小船、點燈、放入河中，目的是尊敬河流、雨神，祈求好運到來，他感謝台北市政府、柯文哲讓泰國、台灣更了解彼此文化，友誼長存；他還提醒別忘了在小船上點蠟燭、許願。

越南新民民玉惠說，家鄉越南會安，在她小時候每年都放水燈，雖然現在不常回越南，但可在台北重溫兒時回憶，真的很開心。泰國新移民德秀也回憶，年輕時會跟男友一起放水燈，看著水燈月漂越遠，好像把彼此間大小摩擦帶走，只留下最甜蜜的愛情，水燈節蘊含很多美好。

今年北市水燈有花形、水晶球2款設計，並在成美河濱公園錫口碼頭施放，水晶球還讓民眾貼上裝飾後寫心願，另外舞台表演節目還邀請菲律賓團體「呂曉曉」帶來雙人彈唱，及「牽手泰舞團」帶來泰國佔巴里舞、印尼留學生自彈自唱、中正及南港區公所新移民舞蹈。11月28、29日士林新移民會館還有多元文化手作坊，喜歡東南亞文化民眾別錯過。

柯文哲致詞說，台北有世界各地移民、留學生、移工，帶來新語言、文化、美食，希望透過彼此交流， 讓台北成為更國際化城市，豐富多元文化，而彩虹橋的紅橙黃綠藍靛紫也代表多元意涵，讓市民不用出國就感受東南亞文化：水燈節是泰國、越南重要節慶，希望將不愉快放水流，迎來新期望，好運帶給大家，他也呼籲民眾將這項好文化介紹給親友，大家幸福快樂。

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