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    首頁　>　臺北市

    香港2名泛民派區議員被捕 陸委會批港府：侵犯自由人權

    泛民主派、香港天水圍區議員王百羽（Henry Wong）及九龍城區議員李軒朗（Timothy Lee ），今日清晨被港警商業罪案調查科逮捕。對此，陸委會表示，港府不斷將國安無限上綱，已嚴重剝奪及侵犯港人的自由及人權。（資料照）

    泛民主派、香港天水圍區議員王百羽（Henry Wong）及九龍城區議員李軒朗（Timothy Lee ），今日清晨被港警商業罪案調查科逮捕。對此，陸委會表示，港府不斷將國安無限上綱，已嚴重剝奪及侵犯港人的自由及人權。（資料照）

    2020/11/22 17:13

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕泛民主派、香港天水圍區議員王百羽（Henry Wong）及九龍城區議員李軒朗（Timothy Lee），今日清晨被港警商業罪案調查科逮捕。對此，陸委會表示，港府不斷將國安無限上綱，已嚴重剝奪及侵犯港人的自由及人權。

    據港媒報導，王百羽與李軒朗合組團隊今年9月出選立法會「超級區議會」議席，選舉總支出約為489萬元，當中450萬元由「U Made This」創作公司捐贈，被建制派質疑申報「天價」開支，警方在今日一早上門逮捕相關人等。

    陸委會表示，針對港府近期對媒體、校園學生及政界人士進行的一連串搜索逮捕，不斷將國安無限上綱，已嚴重剝奪及侵犯港人的自由及人權，我方和國際社會同表關切憂心。

    陸委會指出，一再利用法律手段打壓異見，只會使民心愈離愈遠，不僅無助於香港社會的穩定，更損及香港國際金融中心的地位。我方呼籲相關方面應加以克制，放棄脅迫打壓行為，勿一再自陷於損人不利己的惡性循環。

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