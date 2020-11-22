環團批環保署制霾、保育不力 要求張子敬下台

環團今天到環保署前抗議制霾不力，要求署長張子敬下台。（台健空盟提供）

2020/11/22 15:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣健康空氣行動聯盟今天號召環團到環保署前抗議，主張包括林口、中火、六輕麥寮等電廠燃煤造成空污紫爆，且藻礁也遭受破壞政府保育卻不力，認為環保署可稱為「環害署」，以吹哨行動要求環保署長張子敬下台。

台健空盟理事長葉光芃表示，台灣近日吹偏東南風，背風的西半部擴散條件差，本土污染原形畢露，不只中火、六輕（麥電2）、興達和大林等中南部的煤電下風處，輪流紅害紫爆，連北部的桃竹苗等林口超超臨界煤電下風處，也見PM2.5紅霾肆虐。他認為林口電廠應有污染，而盼行政院長蘇貞昌終結林口超超臨界，並儘速承諾無煤中火，以及一併超前部署林口和大林等2座超超臨界煤電廠的最速脫煤期程表。

南部反空污大聯盟總召洪秀菊則舉例，本月13日PM2.5及PM10徹夜危害屏東，PM2.5小時濃度達到紫爆等級，是對老弱婦孺健康的無差別恐怖攻擊，但官僚卻放任全台最老舊興達電廠#2#4燃煤機組持續燒近5成。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英也說，11月20日是三污危害最霾的一天，紅害、紫爆均集中高屏，呼籲蘇貞昌、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安等，中央與地方攜手立即關興達電廠。

雲林健康空氣行動聯盟代表林富源則指，本月17日晚上到18日上午，六輕（麥電）下風處濁水溪出海口彰雲地區的紫爆，殃及雲林麥寮、崙背和彰化二林、大城。台西鄉六輕污染傷害聯合求償自救會會長黃源河也舉例，包括雲林斗六曾在今年9月霾期間，3分之1月份皆淪臭氧AQI紅害日，甚至本月19日起雲林多個測站最長連續11個小時陷AQI紅害，顯示環保署制霾不力。

針對藻礁問題，搶救大潭藻礁行動聯盟代表、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，藻礁受到嚴重破壞，依照環評書的承諾，應該要有罰則處置，但卻沒下文。而今年以來包括爭議20多年的淡北道路開發案，台灣史上最大徵收案「桃園航空城計畫」的核心計畫，桃園航空城機場第三跑道環評案，都是在開發單位、當地居民及公民團體陳述完畢後，閉門會議時，環評委員在沒有完全充分討論、釐清爭議的情況下率然通過。他批評環評委員、環保署已淪開發橡皮圖章，環保署長應負起政治責任，向全民道歉，並且下台負責。

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