為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    柯文哲缺席秋鬥 謝立功：柯百分之百支持遊行

    謝立功表示，民眾黨參加秋鬥遊行最重要訴求就是萊豬議題，要求源頭管理，必須明白標示。（記者叢昌瑾攝）

    謝立功表示，民眾黨參加秋鬥遊行最重要訴求就是萊豬議題，要求源頭管理，必須明白標示。（記者叢昌瑾攝）

    2020/11/22 15:14

    〔記者林良昇／台北報導〕台灣民眾黨參加今年的秋鬥遊行，民眾黨主席、台北市長柯文哲未現身，民眾黨秘書長謝立功表示，他百分之百支持今天的行動，但柯是台北市長，要維護今天所有遊行的安全。

    謝立功今與民眾黨立委蔡壁如、張其祿與高虹安號召支持者到場參與秋鬥遊行，高喊「藍綠別雙標、萊豬就要標」、「源頭管理、明白標示」等口號。

    謝立功表示，民眾黨參加秋鬥遊行最重要訴求就是萊豬議題，要求源頭管理，必須明白標示。萊豬議題1、2個月來台灣民眾都在熱烈討論，政府到現在都不願意回答，有人說「睡覺的人叫不醒」，今天所有人站出來，就是要讓睡覺的總統蔡英文和行政院長蘇貞昌趕快醒一醒。

    謝立功批評，民進黨完全執政，居然完全不負責任，這麼簡單的議題想不出解決方法，柯文哲已幫忙想出，民進黨又為什麼不肯做呢？難道要標萊豬的成分這麼困難嗎？難道蔡英文是無能政府嗎？今天走出來的民眾，讓沈睡的人醒一醒，台灣民眾黨永遠跟台灣民眾站在一起。

    對於今天柯文哲不出席秋鬥遊行，謝立功說，柯文哲是台北市長也是執法者，他百分之百支持今天的行動，要維護今天所有遊行的安全，也用各種方式去表達，怎麼解決萊豬問題的答案，關鍵就是在於現在的政府該醒一醒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲不參加秋鬥遊行 籲中央政府要讓人民有選擇的權利
    2020/11/22 11:30

    柯文哲不參加秋鬥遊行 籲中央政府要讓人民有選擇的權利
    聲明不參加秋鬥遊行 柯P反萊豬嗆「這樣的政府還有何用？」
    2020/11/22 10:40

    聲明不參加秋鬥遊行 柯P反萊豬嗆「這樣的政府還有何用？」

    艾麗公主現身板橋！ 創意成功吸買氣
    秋鬥22日登場 民眾黨團秀「菲萊豬」吉祥物
    2020/11/20 11:42

    秋鬥22日登場 民眾黨團秀「菲萊豬」吉祥物
    民眾黨參加秋鬥 柯文哲︰反萊豬若變調挺中天 被貼標籤很困擾
    2020/11/19 15:08

    民眾黨參加秋鬥 柯文哲︰反萊豬若變調挺中天 被貼標籤很困擾
    臺北市今日熱門
    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰
    2020/11/18 16:09

    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！
    2020/11/15 21:00

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！ 影片

    「找80人輪姦妳」！為「混珍洗珠」爆氣恐嚇KIMIKO 無業男落網
    2020/11/15 20:25

    「找80人輪姦妳」！為「混珍洗珠」爆氣恐嚇KIMIKO 無業男落網 影片

    外籍男酒醉去北車搭高鐵失態 還攻擊2員警
    2020/11/15 22:45

    外籍男酒醉去北車搭高鐵失態 還攻擊2員警

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播