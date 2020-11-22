柯文哲缺席秋鬥 謝立功：柯百分之百支持遊行

謝立功表示，民眾黨參加秋鬥遊行最重要訴求就是萊豬議題，要求源頭管理，必須明白標示。（記者叢昌瑾攝）

2020/11/22 15:14

〔記者林良昇／台北報導〕台灣民眾黨參加今年的秋鬥遊行，民眾黨主席、台北市長柯文哲未現身，民眾黨秘書長謝立功表示，他百分之百支持今天的行動，但柯是台北市長，要維護今天所有遊行的安全。

謝立功今與民眾黨立委蔡壁如、張其祿與高虹安號召支持者到場參與秋鬥遊行，高喊「藍綠別雙標、萊豬就要標」、「源頭管理、明白標示」等口號。

謝立功表示，民眾黨參加秋鬥遊行最重要訴求就是萊豬議題，要求源頭管理，必須明白標示。萊豬議題1、2個月來台灣民眾都在熱烈討論，政府到現在都不願意回答，有人說「睡覺的人叫不醒」，今天所有人站出來，就是要讓睡覺的總統蔡英文和行政院長蘇貞昌趕快醒一醒。

謝立功批評，民進黨完全執政，居然完全不負責任，這麼簡單的議題想不出解決方法，柯文哲已幫忙想出，民進黨又為什麼不肯做呢？難道要標萊豬的成分這麼困難嗎？難道蔡英文是無能政府嗎？今天走出來的民眾，讓沈睡的人醒一醒，台灣民眾黨永遠跟台灣民眾站在一起。

對於今天柯文哲不出席秋鬥遊行，謝立功說，柯文哲是台北市長也是執法者，他百分之百支持今天的行動，要維護今天所有遊行的安全，也用各種方式去表達，怎麼解決萊豬問題的答案，關鍵就是在於現在的政府該醒一醒。

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