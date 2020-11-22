「雙11購物節」後詐騙高風險電商 金石堂網路書店赫居首位

刑事局公布「雙11購物節」後前三名高風險電商業者。（記者姚岳宏翻攝）

2020/11/22 14:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕雙11購物節後，詐騙集團大舉假冒電商業者行詐，刑事警察局統計，其中曾在「金石堂網路書店」買過東西的民眾被騙最多，光上週就有26件，皆稱日前購買書籍「訂單錯誤」或「重複訂單」等，要求前往「ATM」及「購買遊戲點數」操作解除分期付款，警方除提醒民眾留心，也呼籲業者依個人資料保護法規定，應主動告知消費者個資外洩情形，以有效提醒民眾慎防詐騙。

警方統計，上週（11/9-11/15）詐騙集團最喜歡冒用的前三名電商業者為「金石堂網路書店（26件） 」、「ADAM亞果元素（17件） 」及「486團購網（12件） 」；而詐騙手法均以假冒該公司之客服人員，告知民眾因電腦設定錯誤，要求前往操作ATM解除設定，甚至還會轉由銀行人員或郵局員工來電增加可信度，最後將錢匯款給詐騙集團而不自知。

警方說，詐騙集團使用話術雖不斷翻新，但都會要求民眾操作「ATM」、「網路銀行」輸入指定密碼來解除設定，這些密碼卻都是詐騙集團的銀行帳號，造成民眾財產損失。

刑事局除每日提醒相關業者加強資安防護，並彙整因個資外洩需負損害賠償責任之判決案例，促請業者落實資安防護，亦呼籲業者依個人資料保護法規定，應主動告知消費者個資外洩情形，以有效提醒民眾慎防詐騙；同時透過165宣導管道定期公布高風險賣場，並彙整案件情資由專責單位循線追查可疑犯嫌。

刑事局呼籲，來電顯示開頭帶「+」、「+2」、「+886」等號碼，內容提及上述關鍵字，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線。

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