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    首頁　>　臺北市

    透過吳俊立深入台東藍營？柯文哲：台灣就是太多政治陰謀

    柯文哲昨晚在立麗大酒店與台東人士聚餐，現場多為藍營。（民眾提供）

    柯文哲昨晚在立麗大酒店與台東人士聚餐，現場多為藍營。（民眾提供）

    2020/11/22 11:03

    〔記者黃明堂／台東報導〕台北市長柯文哲昨天到台東與前縣長吳俊立、鄺麗貞同框拜媽祖，晚間在立麗酒店與藍營人士聚餐，擔任國民黨台東縣黨部主委、縣議長的吳俊立胞妹吳秀華也出席，此舉被部分人士解讀為柯透過吳家深入藍營，柯今天回應：「跟吳俊立是好朋友」。

    台灣民眾黨立委邱臣遠台東服務處今天成立大會，柯文哲以黨主席身分授旗，現場有縣議員陳志峰、林參天出席，海端鄉長胡金至、金峰鄉長蔣爭光也到場。

    柯文哲昨天就到台東，首要會面對象是前台東縣長吳俊立、鄺麗貞夫妻，並由吳俊立安排私人拜會行程。

    晚間在立麗大酒店的餐會，除了吳鄺夫妻，出席人員以國民黨人士居多，包括議長吳秀華、台東市長張國洲、縣議員周達三、市代主席胡中南，及農漁會、宗教系統人士。

    吳俊立向媒體表示，他認識柯市長多年，兩人是好朋友，柯文哲來台東拜會他，當然要盡地主之誼；柯文哲昨天未做回應，今天上午回應媒體詢問時表示：「不要說什麼合作，就朋友聊聊天、交換意見。台灣就是太多政治陰謀，這不是好現象」！

    國民黨台東縣黨部主委吳秀華說，昨晚確實與柯文哲餐敘，是因為有共同的朋友（指哥哥吳俊立」，但只是很單純吃飯，盡地主之誼，沒有什麼，現場人太多，只是聊閒幾句。

    柯文哲今天出席立委邱臣遠台東服務處成立。（記者黃明堂攝）

    柯文哲今天出席立委邱臣遠台東服務處成立。（記者黃明堂攝）

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