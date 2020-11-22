路線被某車隊取得營運 這小黃看標誌左轉罰600 抗罰+300裁判費

要上陽明山的旅客或文化大學學生，大多會選擇搭乘捷運劍潭站出口旁共計程車上山。（資料照）

2020/11/22 11:05

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓運匠在北市捷運劍潭站旁基河路與劍潭路口違規左轉，挨罰600元；他不服興訟指出，路口已標誌：「共乘計程車及大客車除外」，代表他可以左轉，請求撤銷罰單。台北地院指出，該路段「共乘計程車」資格由「志英」車隊取得營運，因此可以左轉，但陳的計程車並不隸屬「志英」，左轉已違規，判陳敗訴。可上訴。

去年8月16日上午8時許，陳駕計程車因違反禁止左轉標誌左轉，遭員警攔停舉發，他後來被台北市交通事件裁決所裁處罰鍰600元並記違規點數1點。他不服，提起行政訴訟抗罰。

陳主張，路口已標誌：「共乘計程車及大客車除外」，代表共乘計程車可以左轉，而他當下載一對夫妻，屬於共乘、可以左轉，況經他函詢北市公共運輸處，該處回稱：「…基河路與劍潭路口開放共乘計程車於早上尖峰時段內得左轉，以利運疏，並非僅限特定車隊可以左轉。」在在代表他可以左轉。

裁決所抗辯，該路口所稱「共乘計程車」，是指取得該共乘路線經營權的計程車業者，而「士林-陽明山計程車共乘路線」經第3屆台北市計程車共乘營運審議小組第1次會議，決議由「志英」車隊取得，因此「志英」車隊計程車得在經營期間內依標誌左轉，而陳的計程車並未隸屬「志英」，左轉屬於違規，應受罰。

北院審理後認同裁決所抗辯，況且，「共乘計程車」需經公路主管機關認定，並非由計程車駕駛人自行恣意認定，故陳男在非「志英」一員情況下左轉，已違規，應受罰600元，同時要繳納本件裁判費300元。

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