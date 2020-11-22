性侵犯甫出獄又猥褻女子 遭加重判刑

有性侵前科的陳男，再度隨機猥褻女子，遭高院加重改判10月。（資料照）

2020/11/22 09:26

〔記者溫于德／台北報導〕有性侵前科的陳男，今年再度尾隨女子並伸手猥褻對方下體，台北地院依強制猥褻罪判刑8月；但高等法院認為，陳男出獄未久再犯本案，可見性別平權觀念極為偏差，依同法條加重改判10月。可上訴。

今年5月3日凌晨2時許，陳男騎機車行經新北市新店區寶橋路往台北市文山區方向時，見一名穿短褲的女子獨自騎車便跟蹤，女子後來停在路旁操作導航系統，騎過頭的陳男還迴轉等待。

陳男後來繼續尾隨女子到一處路口，見四下無人便逼女子停車，後伸手女子下體內猥褻得逞。幸女子不斷拍打反抗，陳男才收手逃離。

北院認定陳男為滿足性慾，利用深夜人車稀少，隨機挑選往來女子強制猥褻，侵害女子性自主權，造成女子心靈受創，但考量他到案後承認犯行，判刑8月。

但高院指出，陳男服役期間曾猥褻女子，遭軍事法庭判刑3年，經與他罪合併定應執行刑14確定，於2016年8月出獄；後來又因2個恐嚇取財罪入獄1年10月，於去年1月出獄，卻在5年內再犯本件強制猥褻，顯見性別平權觀念甚為偏差，因此加重改判10月。

另根據新北地院判決也可知，去年5月18日下午，陳男見一名女高中生正在做儀隊練習，搭訕成功後先載去深坑老街用餐，再返回永和河堤外練習騎機車。

深夜時分，陳男終於露出狼爪，先恫稱：「讓我發洩一下又不會死」，再順勢扯下高中生黑色長褲使其內褲外露，接著伸手撫摸胸部。幸高中生緊咬他的左手才未進一步受害。他本月14日被依強制性交未遂罪，且為累犯，判刑3年4月，同樣可上訴。

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