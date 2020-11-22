為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    性侵犯甫出獄又猥褻女子 遭加重判刑

    有性侵前科的陳男，再度隨機猥褻女子，遭高院加重改判10月。（資料照）

    有性侵前科的陳男，再度隨機猥褻女子，遭高院加重改判10月。（資料照）

    2020/11/22 09:26

    〔記者溫于德／台北報導〕有性侵前科的陳男，今年再度尾隨女子並伸手猥褻對方下體，台北地院依強制猥褻罪判刑8月；但高等法院認為，陳男出獄未久再犯本案，可見性別平權觀念極為偏差，依同法條加重改判10月。可上訴。

    今年5月3日凌晨2時許，陳男騎機車行經新北市新店區寶橋路往台北市文山區方向時，見一名穿短褲的女子獨自騎車便跟蹤，女子後來停在路旁操作導航系統，騎過頭的陳男還迴轉等待。

    陳男後來繼續尾隨女子到一處路口，見四下無人便逼女子停車，後伸手女子下體內猥褻得逞。幸女子不斷拍打反抗，陳男才收手逃離。

    北院認定陳男為滿足性慾，利用深夜人車稀少，隨機挑選往來女子強制猥褻，侵害女子性自主權，造成女子心靈受創，但考量他到案後承認犯行，判刑8月。

    但高院指出，陳男服役期間曾猥褻女子，遭軍事法庭判刑3年，經與他罪合併定應執行刑14確定，於2016年8月出獄；後來又因2個恐嚇取財罪入獄1年10月，於去年1月出獄，卻在5年內再犯本件強制猥褻，顯見性別平權觀念甚為偏差，因此加重改判10月。

    另根據新北地院判決也可知，去年5月18日下午，陳男見一名女高中生正在做儀隊練習，搭訕成功後先載去深坑老街用餐，再返回永和河堤外練習騎機車。

    深夜時分，陳男終於露出狼爪，先恫稱：「讓我發洩一下又不會死」，再順勢扯下高中生黑色長褲使其內褲外露，接著伸手撫摸胸部。幸高中生緊咬他的左手才未進一步受害。他本月14日被依強制性交未遂罪，且為累犯，判刑3年4月，同樣可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    同事在旁夾娃娃 男竟大膽猥褻同事女兒下體
    2020/11/16 10:13

    同事在旁夾娃娃 男竟大膽猥褻同事女兒下體
    南韓惡狼趙斗淳下月出獄 遭性侵致殘女童噩夢連連被迫搬家
    2020/11/12 19:07

    南韓惡狼趙斗淳下月出獄 遭性侵致殘女童噩夢連連被迫搬家

    艾麗公主現身板橋！ 創意成功吸買氣
    性侵犯沒治癒仍要放出來？ 大法官2個月後公布解釋
    2020/11/04 19:39

    性侵犯沒治癒仍要放出來？ 大法官2個月後公布解釋
    性侵犯刑後強制治療 人權會：屬最後手段、應有正當理由
    2020/11/04 16:51

    性侵犯刑後強制治療 人權會：屬最後手段、應有正當理由
    臺北市今日熱門
    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰
    2020/11/18 16:09

    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！
    2020/11/15 21:00

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！ 影片

    機電業唯一 東元入選2020年DJSI道瓊永續指數
    2020/11/15 12:52

    機電業唯一 東元入選2020年DJSI道瓊永續指數

    天氣漸回穩擴散變差 嘉高屏空品不佳
    2020/11/15 12:39

    天氣漸回穩擴散變差 嘉高屏空品不佳

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播