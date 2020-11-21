APEC領袖會議登場 張忠謀致詞全文出爐

APEC領袖會議昨晚首度以視訊會議進行，台積電創辦人張忠謀出任我國領袖代表，並在線上致詞。 （取自總統府官網）

2020/11/21 16:47

〔記者黃欣柏／台北報導〕亞太經合會（APEC）經濟領袖會議昨晚登場，總統府今召開記者會說明與會情形，也公布我國領袖代表、台積電創辦人張忠謀在會中的致詞內容。

致詞全文翻譯如下：

各位與會的夥伴，大家好！雖然今年有點遺憾無法與大家面對面會談，然而感謝數位科技的發展，使我們仍能夠以線上型式進行會議。

在中華台北，我們十分幸運能夠遏止COVID-19的疫情擴散。中華台北人口總數約2350萬人，截至今日（11月20日）為止，僅有611例確診病例及7例死亡病例。在經濟層面，中華台北及時地推出了紓困及振興方案，維持了當地的經濟發展。預計2020年，中華台北的GDP將有超過1.5%的正成長。

數位科技無疑地在控制疫情上發揮了重要的功效，在中華台北，幾乎每個人都擁有手機，醫療衛生主管機關因此能夠藉由手機上的全球定位系統（GPS）資訊追蹤COVID-19確診者近期的接觸對象，並將其快速隔離。此外，透過數位科技協助，也順利建立了口罩配給的方案。

在中華台北，如今除了海外旅行仍被嚴格限制，這裡的人們幾乎已重回正常的生活軌道。我們企盼在不久的將來，海外旅行能夠回到疫情前的狀態。

至於後疫情時代是什麼樣貌？

在後疫情時代，相信數位科技在我們的工作、休閒生活、醫療保健中將愈趨重要。人工智慧是數位科技領域中的一個分支，不僅能夠提升醫生的醫療效率，亦能提高醫療保健系統的效能。這不是一個夢想，而是已經真實地發生在我們生活之中！

全球目前沒有任何單一經濟體擁有完整的數位科技供應鏈，事實上，沒有一個經濟體能夠負擔一個完整的數位科技供應鏈，並且同時具有國際競爭力。然而，中華台北在這個供應鏈中擁有了相當重要的一部份，從半導體製造設備、半導體設計和製造，一直到系統工程及組裝都包括在內。

在後疫情的數位時代，中華台北十分願意能和大家分享我們的成功經驗，並期待與APEC成員經濟體合作，共創光明、健康的數位未來。

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