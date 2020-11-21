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    首頁　>　臺北市

    北市原民議員要求交千字報告 校長不滿：被修理

    原住民台北市議員李芳儒日前要求，台北市236所市立中小學校長、每人繳交800至1000字的書面報告，陳述對原住民族的看法，引起校長不滿認為感覺「被修理」。（資料照）

    原住民台北市議員李芳儒日前要求，台北市236所市立中小學校長、每人繳交800至1000字的書面報告，陳述對原住民族的看法，引起校長不滿認為感覺「被修理」。（資料照）

    2020/11/21 16:39

    〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕原住民台北市議員李芳儒日前要求，台北市236所市立中小學校長、每人繳交800至1000字的書面報告，陳述對原住民族的看法，引起校長不滿認為感覺「被修理」，且正值議會審查預算期間，也有校長憂心學校預算審查過程不順利。北市教育局表示，目前有近8成校長已交書面報告，若還沒完成書面報告，屆時也可以用口頭說明跟議員多加溝通。

    已經交書面報告的不願具名校長指出，1千字書面報告等於是寫作文一般，就算寫了內容正面意見，沒人敢真的表達出真正想法；也有校長不滿說，感覺被修理，但現在是審預算的期間，議員要求只能照做；有國小校長被問到此事不願多作說明，但語氣無奈表示，一切配合市府規定與尊重議員的職權。

    對此，李芳儒今日受訪表示，校長是學校的代表、了解原住民，未來才能對原住民政策推動更順利，也有助於他們找到問題點，他會要求寫書面主要是不想要找他們一個一個到議場或是委員會詢問，希望透過書面了解他們最自然、直接的想法，才不會得到很制式、僵化的答案。

    不過李芳儒也坦言，他確實沒考慮要求繳交800至1000字的書面文字，可能會造成大家誤會，讓他們認為是在寫報告。

    教育局副局長陳素慧表示，議員索資與質詢是其職權，議員想了解校長對原住民族的看法，且希望校長用文字說明表達，因此先透過網路表單蒐集校長們的意見，議員是希望在下週一提供校長書面報告，到昨日為止有180所、近8成校長交報告，未來議員若想了解校長的想法都會協助雙方溝通。

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