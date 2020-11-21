口罩實名制新制明年元旦上路！2週可買10片、每包40元

因應武漢肺炎疫情，口罩實名制在明年元旦起將有新規定。（資料照，本報後製）

2020/11/21 15:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，口罩實名制也將有新措施！食品藥物管理署署長吳秀梅證實，經和口罩國家隊洽商後，元旦起實名制口罩可2週買10片，且降價為40元。

目前口罩實名制為二週可買9片，費用為一包45元，等於一片口罩5元。吳秀梅說，明年元旦起改為2週10片、一包40元，等於一片口罩4元。

食藥署近日和口罩國家隊廠商積極協商，最後定案。吳秀梅說，新制上路後，會由口罩廠商直接在廠內分裝好一份10片的口罩才配送往藥局，與現行讓藥局藥師們忙著分裝口罩的方式不同。

吳秀梅說，自今年2月口罩實名制實施以來，全國各地藥局藥師和工作人員忙於分裝口罩，實在太過辛苦，因此新措施將改為由製造業者直接分裝好才配送給藥局。

至於為何會有這樣改變？吳秀梅說，現在口罩產量很大，一天可達3000多萬片口罩，與年初一天僅188萬片多了不少，因此足夠應付2週10片口罩的量。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，目前國內的口罩產能足夠、戰備庫存量達6億片，且市場上也有許多自由販售的口罩，未來仍會持續實名制口罩措施。

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