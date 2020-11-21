為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    口罩實名制新制明年元旦上路！2週可買10片、每包40元

    因應武漢肺炎疫情，口罩實名制在明年元旦起將有新規定。（資料照，本報後製）

    因應武漢肺炎疫情，口罩實名制在明年元旦起將有新規定。（資料照，本報後製）

    2020/11/21 15:24

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，口罩實名制也將有新措施！食品藥物管理署署長吳秀梅證實，經和口罩國家隊洽商後，元旦起實名制口罩可2週買10片，且降價為40元。

    目前口罩實名制為二週可買9片，費用為一包45元，等於一片口罩5元。吳秀梅說，明年元旦起改為2週10片、一包40元，等於一片口罩4元。

    食藥署近日和口罩國家隊廠商積極協商，最後定案。吳秀梅說，新制上路後，會由口罩廠商直接在廠內分裝好一份10片的口罩才配送往藥局，與現行讓藥局藥師們忙著分裝口罩的方式不同。

    吳秀梅說，自今年2月口罩實名制實施以來，全國各地藥局藥師和工作人員忙於分裝口罩，實在太過辛苦，因此新措施將改為由製造業者直接分裝好才配送給藥局。

    至於為何會有這樣改變？吳秀梅說，現在口罩產量很大，一天可達3000多萬片口罩，與年初一天僅188萬片多了不少，因此足夠應付2週10片口罩的量。

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，目前國內的口罩產能足夠、戰備庫存量達6億片，且市場上也有許多自由販售的口罩，未來仍會持續實名制口罩措施。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    因應武漢肺炎疫情，口罩實名制也將有新措施！食品藥物管理署署長吳秀梅證實，經和口罩國家隊洽商後，元旦起實名制口罩可2週買10片，且降價為40元。（資料照）

    因應武漢肺炎疫情，口罩實名制也將有新措施！食品藥物管理署署長吳秀梅證實，經和口罩國家隊洽商後，元旦起實名制口罩可2週買10片，且降價為40元。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    混充中國製口罩又一樁 周刊爆勤達低價搶單、貨品參差
    2020/09/15 08:51

    混充中國製口罩又一樁 周刊爆勤達低價搶單、貨品參差
    快檢查簡訊！ 實名制口罩逾期未領 今最後1天補領
    2020/09/13 16:58

    快檢查簡訊！ 實名制口罩逾期未領 今最後1天補領

    立軒天善熱銷破8成 三房熱烈搶購中
    中國製口罩混入實名制通路 檢調搜索「加利」八里工廠
    2020/09/04 20:46

    中國製口罩混入實名制通路 檢調搜索「加利」八里工廠
    加利口罩「重災區」藥局一上午退換上千片 藥師分裝、整貨忙翻天
    2020/09/04 12:57

    加利口罩「重災區」藥局一上午退換上千片 藥師分裝、整貨忙翻天
    臺北市今日熱門
    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰
    2020/11/18 16:09

    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！
    2020/11/15 21:00

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！ 影片

    龐皮歐指「台灣非中國一部分」 中國官媒預測：還有「最後的瘋狂」
    2020/11/14 18:23

    龐皮歐指「台灣非中國一部分」 中國官媒預測：還有「最後的瘋狂」

    柯P指「應先推結婚補助而非生育補助」 市府研議結婚獎勵金
    2020/11/14 19:01

    柯P指「應先推結婚補助而非生育補助」 市府研議結婚獎勵金

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播