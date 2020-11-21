首屆台美經濟繁榮夥伴對話落幕 外交部：下階段聚焦印太議題

行政院21日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（左起）、外交部長吳釗燮、行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠出席說明。（記者簡榮豐攝）

2020/11/21 15:24

〔記者吳書緯／台北報導〕首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」今天凌晨落幕，外交部表示，本次對話是台美經濟合作夥伴關係深化的重大里程碑，雙方簽署為期5年的備忘錄（MOU），做為未來召開年度對話基礎，也就5G、供應鏈等議題討論，雙方並確認確認「印太地區」應是之後討論的區域焦點之一，包括推動與台灣新南向政策及美國區域戰略目標一致的合作倡議。

外交部發布新聞稿表示，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）在美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克及我國行政院政務委員鄧振中率領下，於20日透過實體及視訊方式在華盛頓舉行，台灣方面由經濟部政務次長陳正祺率小型代表團赴美國華府與美方進行實體會議。

另在台北以視訊方式參加討論的我方相關部會官員則包括：經濟部長王美花、科技部長吳政忠、外交部政務次長曾厚仁等。

外交部指出，會中首先由美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）簽署一份為期5年，並得再延長5年的備忘錄（MOU），做為未來輪流在華府及台北召開年度高階對話的基礎，促進雙方進行更深化及廣泛的經濟合作。雙方接續就科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查及全球健康安全議題進行討論。

外交部指出，台美雙方確認「印太地區」應是之後討論的區域焦點之一，包括推動與台灣新南向政策及美國區域戰略目標一致的合作倡議，雙方並同意在對話項下成立數個工作小組，討論目前及未來的經濟合作議題，並在未來年度對話時持續更新進展。

外交部強調，本次對話是台美經濟合作夥伴關係深化的重大里程碑，彰顯台美持續發展的強健雙邊關係。雙方共享透明化、民主、自由市場及法治的價值，未來將展開更緊密、廣泛的合作；外交部也期待與相關部會協同合作，持續深化台美夥伴的互動關係。

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