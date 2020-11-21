為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    民團明天遊行 消基會反萊豬連署破13萬

    消基會將聲援明日的秋鬥「1122反萊豬遊行活動」。（記者羅綺攝）

    消基會將聲援明日的秋鬥「1122反萊豬遊行活動」。（記者羅綺攝）

    2020/11/21 14:58

    〔記者羅綺／台北報導〕消基會表示，到今日下午13點止，參與「拒絕萊豬」連署的人數已破13萬，預期明日「1122反萊豬遊行活動」開始時，應可接近15萬人次，這是台灣少數在最短時展現強烈民意的活動之一。

    消基會表示，明日的反萊豬遊行活動預期將成功的集結成千上萬民眾上街遊行，表達強烈心聲，希望政府能夠頃聽廣大民眾以行動所表達的訊號。

    但若政府仍然罔顧民意，置若罔聞，無意改變有礙國民健康的進口萊豬政府，在遊行活動之後，消基會呼籲參加遊行的民眾以及廣大的消費者，仍可透過消基會官網，上網連署「拒絕萊豬」的活動，讓反對萊豬的意見繼續發酵，持續壯大。

    消基會指出，鑒於萊豬標示制度不可能在短期間內，如消費者所期待的完整施行。與其無法透過完備標示制度讓消費者享有「知情」和「選擇」的權益，未來勢必只有「反萊豬進口台灣」的自我防衛策略，才能捍衛消費者健康。因此，消基會唯有用「展現強烈百萬民意連署」的方式告訴政府，民意是堅拒萊豬進口的台灣唯一選擇。

    消基會表示，所有執行董事們和志工、同仁們明天將與消費者站在一起，參加「1122反萊豬遊行活動」，這是一項「因志同而道合」的活動，消基會會一起和大家表達「反萊豬進口台灣」的強烈心聲；也希望民眾踴躍參與連署，讓消基會百萬連署活動早日達標，讓強烈民意早日傳進政府，使其政策改弦更張，真正維護消費者健康權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    要消基會勿參加秋鬥遊行？政院：誤解 別捕風捉影
    2020/11/19 20:01

    要消基會勿參加秋鬥遊行？政院：誤解 別捕風捉影
    反萊豬被政院「摸頭」？消基會：立場不變 如期參加秋鬥
    2020/11/19 18:15

    反萊豬被政院「摸頭」？消基會：立場不變 如期參加秋鬥

    南北側農業區計畫 蘆洲翻漲有機會
    是否移送藍營造假影片？陳吉仲：要看國民黨怎麼做
    2020/11/13 16:21

    是否移送藍營造假影片？陳吉仲：要看國民黨怎麼做
    國民黨PO豬隻抽搐影片被動保團體打臉 民進黨團：應立刻下架
    2020/11/13 14:33

    國民黨PO豬隻抽搐影片被動保團體打臉 民進黨團：應立刻下架
    臺北市今日熱門
    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰
    2020/11/18 16:09

    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！
    2020/11/15 21:00

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！ 影片

    龐皮歐指「台灣非中國一部分」 中國官媒預測：還有「最後的瘋狂」
    2020/11/14 18:23

    龐皮歐指「台灣非中國一部分」 中國官媒預測：還有「最後的瘋狂」

    柯P指「應先推結婚補助而非生育補助」 市府研議結婚獎勵金
    2020/11/14 19:01

    柯P指「應先推結婚補助而非生育補助」 市府研議結婚獎勵金

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播