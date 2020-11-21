民團明天遊行 消基會反萊豬連署破13萬

消基會將聲援明日的秋鬥「1122反萊豬遊行活動」。（記者羅綺攝）

2020/11/21 14:58

〔記者羅綺／台北報導〕消基會表示，到今日下午13點止，參與「拒絕萊豬」連署的人數已破13萬，預期明日「1122反萊豬遊行活動」開始時，應可接近15萬人次，這是台灣少數在最短時展現強烈民意的活動之一。

消基會表示，明日的反萊豬遊行活動預期將成功的集結成千上萬民眾上街遊行，表達強烈心聲，希望政府能夠頃聽廣大民眾以行動所表達的訊號。

但若政府仍然罔顧民意，置若罔聞，無意改變有礙國民健康的進口萊豬政府，在遊行活動之後，消基會呼籲參加遊行的民眾以及廣大的消費者，仍可透過消基會官網，上網連署「拒絕萊豬」的活動，讓反對萊豬的意見繼續發酵，持續壯大。

消基會指出，鑒於萊豬標示制度不可能在短期間內，如消費者所期待的完整施行。與其無法透過完備標示制度讓消費者享有「知情」和「選擇」的權益，未來勢必只有「反萊豬進口台灣」的自我防衛策略，才能捍衛消費者健康。因此，消基會唯有用「展現強烈百萬民意連署」的方式告訴政府，民意是堅拒萊豬進口的台灣唯一選擇。

消基會表示，所有執行董事們和志工、同仁們明天將與消費者站在一起，參加「1122反萊豬遊行活動」，這是一項「因志同而道合」的活動，消基會會一起和大家表達「反萊豬進口台灣」的強烈心聲；也希望民眾踴躍參與連署，讓消基會百萬連署活動早日達標，讓強烈民意早日傳進政府，使其政策改弦更張，真正維護消費者健康權益。

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