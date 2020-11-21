為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    投縣府建議焚化爐國有 環保署：應籌建自主處理垃圾設施

    草屯垃圾掩埋場昨日發生火警，環保署於第一時間調派水車，並緊急協調外縣市提供焚化量能，將垃圾外運處理。（環保署提供）

    草屯垃圾掩埋場昨日發生火警，環保署於第一時間調派水車，並緊急協調外縣市提供焚化量能，將垃圾外運處理。（環保署提供）

    2020/11/21 15:09

    〔記者羅綺／台北報導〕位於國道六號旁的南投縣草屯垃圾場昨日發生火警，「垃圾山」燒成「火焰山」，火勢雖已撲滅，然而卻引燃地方與中央的「垃圾之戰」。沒有焚化爐的南投縣要求中央應將全國焚化爐收歸國有、統一經營管理；對此，環保署表示，依據廢清法，垃圾處理屬地方事務，各縣市政府都積極應對，南投縣政府也應積極籌建自主處理垃圾設施，解決長期存在的垃圾處理問題。

    環保署環境督察總隊總隊長李健育表示，依照現行廢棄物清理法第5條規定，各縣市政府環境保護局以及鄉、鎮、市公所應辦理一般廢棄物的回收、清除、處理及稽查工作。如今各縣市政府環保局都積極為垃圾處理設置垃圾處理設施，焚化爐即為其中之一。

    李健育指出，現在包含南投在內，台灣有8縣市沒有焚化爐，但各縣市政府都積極為垃圾找出路，例如金門落實「破袋檢查」，成功降低垃圾量；花蓮與台泥合作，利用水泥窯燒垃圾；台東也將啟用焚化爐，新竹縣也已在規劃相關處理設置。但南投縣政府卻進展緩慢得多，「如果一昧要求中央為其解決垃圾處理問題，就只能修廢清法」。

    李健育進一步指出，要協調外縣市提供焚化廠量能，需要地方政府之間「互利互惠」，不但垃圾要符合其他縣市的進場規範、焚燒後的底渣粒料也要運送回原縣市處理，「總是要尊重當地民意」。

    對於南投要求中央將全國焚化爐收歸國有，並統一經營管理，李健育說，「其他有焚化爐的環保局都有在做，也沒有要求中央來統一管理焚化爐」，盼南投縣政府也努力積極處理垃圾問題，中央會給予必要協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    草屯垃圾場大火燒出無焚化爐縣市困境 地方建議焚化爐國營
    2020/11/21 12:41

    草屯垃圾場大火燒出無焚化爐縣市困境 地方建議焚化爐國營
    草屯垃圾自燃像火焰山 環署 南投縣府互嗆
    2020/11/21 05:30

    草屯垃圾自燃像火焰山 環署 南投縣府互嗆

    南北側農業區計畫 蘆洲翻漲有機會
    草屯掩埋場大火凸顯南投垃圾問題 環保署要縣府積極面對處理
    2020/11/20 15:35

    草屯掩埋場大火凸顯南投垃圾問題 環保署要縣府積極面對處理
    草屯垃圾山成「火焰山」 環保署緊急調派水車、協調外運處理
    2020/11/20 15:28

    草屯垃圾山成「火焰山」 環保署緊急調派水車、協調外運處理
    臺北市今日熱門
    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰
    2020/11/18 16:09

    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！
    2020/11/15 21:00

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！ 影片

    龐皮歐指「台灣非中國一部分」 中國官媒預測：還有「最後的瘋狂」
    2020/11/14 18:23

    龐皮歐指「台灣非中國一部分」 中國官媒預測：還有「最後的瘋狂」

    柯P指「應先推結婚補助而非生育補助」 市府研議結婚獎勵金
    2020/11/14 19:01

    柯P指「應先推結婚補助而非生育補助」 市府研議結婚獎勵金

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播