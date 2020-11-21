投縣府建議焚化爐國有 環保署：應籌建自主處理垃圾設施

草屯垃圾掩埋場昨日發生火警，環保署於第一時間調派水車，並緊急協調外縣市提供焚化量能，將垃圾外運處理。（環保署提供）

2020/11/21 15:09

〔記者羅綺／台北報導〕位於國道六號旁的南投縣草屯垃圾場昨日發生火警，「垃圾山」燒成「火焰山」，火勢雖已撲滅，然而卻引燃地方與中央的「垃圾之戰」。沒有焚化爐的南投縣要求中央應將全國焚化爐收歸國有、統一經營管理；對此，環保署表示，依據廢清法，垃圾處理屬地方事務，各縣市政府都積極應對，南投縣政府也應積極籌建自主處理垃圾設施，解決長期存在的垃圾處理問題。

環保署環境督察總隊總隊長李健育表示，依照現行廢棄物清理法第5條規定，各縣市政府環境保護局以及鄉、鎮、市公所應辦理一般廢棄物的回收、清除、處理及稽查工作。如今各縣市政府環保局都積極為垃圾處理設置垃圾處理設施，焚化爐即為其中之一。

李健育指出，現在包含南投在內，台灣有8縣市沒有焚化爐，但各縣市政府都積極為垃圾找出路，例如金門落實「破袋檢查」，成功降低垃圾量；花蓮與台泥合作，利用水泥窯燒垃圾；台東也將啟用焚化爐，新竹縣也已在規劃相關處理設置。但南投縣政府卻進展緩慢得多，「如果一昧要求中央為其解決垃圾處理問題，就只能修廢清法」。

李健育進一步指出，要協調外縣市提供焚化廠量能，需要地方政府之間「互利互惠」，不但垃圾要符合其他縣市的進場規範、焚燒後的底渣粒料也要運送回原縣市處理，「總是要尊重當地民意」。

對於南投要求中央將全國焚化爐收歸國有，並統一經營管理，李健育說，「其他有焚化爐的環保局都有在做，也沒有要求中央來統一管理焚化爐」，盼南投縣政府也努力積極處理垃圾問題，中央會給予必要協助。

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