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    深夜特集》川普下一步？野雞幕僚祭未來四年瘋狂計畫！

    本週「野雞幕僚」祭川普未來四年瘋狂計畫，力拼2024！（影音製圖）

    本週「野雞幕僚」祭川普未來四年瘋狂計畫，力拼2024！（影音製圖）

    2020/11/22 21:00

    〔影音新聞／綜合報導〕2020美國總統大選在11月03日舉行，大選結果至今仍未塵埃落定，雖然拜登已經宣佈勝選，但現任美國總統川普卻拒絶承認敗選，試圖在最後一刻透過瘋狂計畫扭轉大選結果，令這場選舉受到全球關注。

    不過根據報導指出，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）和第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）以及女婿兼高階顧問庫許納（Jared Kushner）都希望川普能承認敗選，為競選2024美國總統鋪路，如果川普真的承認敗選，為2024總統大選準備，在未來四年裡，常常不按牌理出牌的他，勢必會做出許多瘋狂計畫！

    但要說到瘋，就不能不請出「遇瘋則瘋」的野雞幕僚了，本週《深夜小組》化身野雞幕僚直接祭出一套「川普2024瘋狂養成計畫」，列出5大方案，包括建議川普開設屬於自己的「電視台」以及重操舊業開「新節目」，電視台和節目名稱，更是富有創意讓人拍手叫好，完全表達出川普的心聲，除此之外，還要延攬川普曾經幫過的國家，組成「復仇者聯盟」，除了有反中抗中之外，竟還富含這個意思，真是讓人跌破眼鏡！究竟還有什麼瘋狂案例呢？精彩內容就在本週11/22 （日） 21:00，《深夜可以看》準時揭曉！

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