三處歷史建築將進行文資身分廢除審議 若通過成北市首例

2020-05-24 23:55:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局25日將召開台北市文資審議會，卻有三處歷史建築「鐵路局機務段員工連棟宿舍」、「公賣局球場」、「內湖庄役場」將進行文資身分廢止審議，這也是台北市首次出現文資廢止審議，若通過將成台北市首例，但引起文資團體的批評，認為台北市文化局放任文資頹敗，如今還想「毀屍滅跡」。

台北市文化局長蔡宗雄表示，內湖庄役場、公賣局球場現址已無當時的建物，按照《文資法》應作廢止程序，但當時沒做這個程序，有諮詢文資委員目前該如何處理，委員認為應進文資會討論、決議。

至於鐵路局機務段員工連棟宿舍的部分，蔡宗雄指出，權管單位在2013年提台北市中山區中山女中南側地區歷史建築保存維護計畫，文資會也通過，因此文化局也知道週邊要都更，目前台鐵委辦中央的都更中心辦理，這次文資會將針對權管單位的都更方案討論，並從上次大會決議討論，但也不排除會推翻上次大會決議。

「鐵路局機務段員工連棟宿舍」建於日治時期，為磚造雙併日式建築，產權屬台灣鐵路管理局職工福利委員會、內政部營建署，在2007年登錄為歷史建築，但至今仍未修復，台北市文化局在2018年曾找文資委員現勘，發現建築屋頂塌陷、梁柱傾頹，屋況慘烈，甚至讓文資委員直呼：「看了很心痛」，未料如今卻面臨遭廢除文資資格的命運。

「公賣局球場」曾是1960、1970年代的籃壇聖地，當年被專家評為是世界上罕見的大跨距鋁骨室內建築，在2003年登錄為歷史建築，但不久後便交由內政部警政署保安警察第六總隊使用，當年文資保存意識不盛的狀況下，公賣局球場被拆除改建為保六總隊宿舍，台北市文化局當年找文資委員現勘，卻在登錄的同一年同意拆除，僅要求具有特色的公賣局球場屋頂鋁架，融入新建物設計或成為公共藝術一部分，可惜最後保六總隊宿舍並未融入，公共藝術也未使用鋁架。

「內湖庄役場」建於1937年，原為日治時代的地方行政中心，政府接收後為鄉（區）公所，在1983年才遷出搬至新大樓，後來作為內湖派出所，是內湖早期發展見證，建築主體採磚造結構，屋頂為四斜坡形式，保存地方文物人士奔走下，在2005年登錄為歷史建築，但在2006年至2008年間北市府在文資會與都市設計審議機制運作的情況下，竟同意以部分元素在新大樓再生為由，同意改建，但最後在新大樓也無任何元素重現。

台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰質疑，北市文化局放任鐵路局機務段員工連棟宿舍頹敗，照《文資法》第廿八條，文化局應要求所有權人限期改善，否則可代為管理維護、修復，並徵收代履行所需費用，但13年來台北市文化局什麼都沒做，根本就是瀆職，如今還打算廢除文資身分，不禁懷疑文化局配合都更規劃，消滅台北市珍貴文資。

建築文資工作者凌宗魁表示，內湖庄役場、公賣局球場登錄條件是即使開發也要融入舊設計意象，可惜的是，無論是球場或庄役場都看不到舊建物融入，原來至少還留下法定文資名稱，文化局卻想「毀屍滅跡」把曾登錄過的紀錄銷毀。

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