把握短暫好天氣！ 氣象局：週二晚間起西半部嚴防局部大雨

中央氣象局預告，今天鋒面遠離，西半部可見陽光露臉，也是本週天氣最穩定的1天；週二晚起到週四梅雨鋒面再度影響台灣，全台有雨，西半部及東北部更有局部大雨發生機率。（記者方賓照攝）

2020-05-24 17:45:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕揮別連日陰雨綿綿的天氣，中央氣象局預告，今天鋒面遠離，西半部可見陽光露臉，也是本週天氣最穩定的1天，週一到週二白天西半部仍是好天氣，僅高屏地區、東半部整天降雨機率高；週二晚起到週四梅雨鋒面再度影響台灣，全台有雨，西半部及東北部更有局部大雨發生機率，氣象局提醒，這波降雨強度雖不及上一波，但梅雨期間仍要提防劇烈天氣發生。

氣象局預報員陳建安表示，今天鋒面南移到巴士海峽中部，離台灣較遠，除了東半部、屏東地區整天有斷續降雨，各地山區午後有熱對流發，其他地區大致為陽光露臉的好天氣。

氣象局表示，好天氣將持續到週二白天，週一到週二白天南邊鋒面緩慢地往北抬，逐漸接近台灣南端，高屏及東半部地區持續有雨，午後山區及近山區平地會有午後雷雨，其他地區為多雲偶見陽光的天氣。

週二晚間到週四全台變天，陳建安說，此時南邊鋒面北抬，北邊鋒面南壓，兩道鋒面在台灣上空重新組織，雨勢主要可分為兩個階段，最不穩定的是週二晚間到週三，滯留鋒面通過、西南風增強，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

週四西南風減弱，各地雨勢越晚越緩，中南部及台東仍有短暫陣雨或雷雨發生，其他地區偶爾會有局部短暫陣雨。週五鋒面往東遠離，台灣偏西南風，僅剩迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲偶爾可見陽光的天氣，山區及北部、東半部近山區平地午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，未來一週各地低溫都維持23到26度；高溫方面，除週三因降雨影響維持在27到29度，其他時候高溫都位在28到30度。

氣象局也提醒，週一到週三金馬地區清晨、深夜容易有局部霧或低雲影響能見度，提醒有交通往返民眾要留意航班異動。

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