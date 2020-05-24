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台灣防疫佳開齋節照辦 伊斯蘭移工感動中祈禱

今是穆斯林1年1度開齋節，許多移工及教徒一早就聚集在台北車站戶外行旅廣場，輪流入場祈禱，作為慶祝開齋月結束。（台灣外籍工作者發展協會提供）

今是穆斯林1年1度開齋節，許多移工及教徒一早就聚集在台北車站戶外行旅廣場，輪流入場祈禱，作為慶祝開齋月結束。（台灣外籍工作者發展協會提供）

2020-05-24 16:51:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕今是穆斯林1年1度開齋節，許多移工及教徒一早就聚集在台北車站戶外行旅廣場，輪流入場祈禱，作為慶祝開齋月結束。雖因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫，現場有嚴謹防疫措施，且今年活動縮小，但移工對於台灣防疫佳還可如常祈禱，大表感動。

今天活動在台北車站外行旅廣場舉行，由台北穆斯林服務交流協會、台灣外籍工作者發展協會共同舉辦，現場搭出遮雨棚及設定一定空間作為祈禱區，與以往可擴及週邊廣場較為寬鬆自由的方式較為不同。

台灣外籍工作者發展協會副秘書長周思妤表示，以往參加開齋節的人數都可以達到5000人以上，考量疫情，今天祈禱只辦6場，每場15分鐘，每場限制人數大約300人至400人，與以往參加開齋節的人數總數都可以達到5000人以上，規模已縮小，且也沒有其他慶祝活動，只剩祈禱。

周思妤說，活動現場也有安排嚴謹防疫措施，包括進入活動區域前要先量體溫、雙手噴酒精消毒、戴口罩、並保持社交距離1公尺以上，過程中所有參與的朋友都非常配合，過程順利。

周思妤指出，活動舉辦前有接到移工朋友建議，開齋節活動可以改在家做，或者線上做，但礙於開齋節活動都需要至少2人以上一起進行，且許多移工在雇主家中不方便進行，還是決定舉辦。

周思妤提到，其實目前世界上許多國家都還在封國、封城、不准外出，台灣因為防疫表現優異，且政府也願意核准這樣的場地供移工進行神聖宗教儀式，所以移工們都十分感動，對於防疫措施也都願意遵守。

齋戒月是伊斯蘭曆每年9月，是伊斯蘭教中極重要的日子，而開齋節則是齋戒月的總結，為伊斯蘭曆的10月1日。在齋戒月期間，用餐時間有所限制，也不能做不適當的事情、講不適當的話，這同時也是一個向真主懺悔的期間，過了開齋節，象徵又是一個重新的開始。

開齋節現場有嚴謹防疫措施。（台灣外籍工作者發展協會提供）

開齋節現場有嚴謹防疫措施。（台灣外籍工作者發展協會提供）

開齋節現場有嚴謹防疫措施。（台灣外籍工作者發展協會提供）

開齋節現場有嚴謹防疫措施。（台灣外籍工作者發展協會提供）

今是穆斯林1年1度開齋節，許多移工及教徒一早就聚集在台北車站戶外行旅廣場，輪流入場祈禱，作為慶祝開齋月結束。（台灣外籍工作者發展協會提供）

今是穆斯林1年1度開齋節，許多移工及教徒一早就聚集在台北車站戶外行旅廣場，輪流入場祈禱，作為慶祝開齋月結束。（台灣外籍工作者發展協會提供）

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