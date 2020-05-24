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阿中部長伸出友情的手 義籍神父歐大福感動：最棒的生日禮物！

歐大福神父在屏東傳教，先後曾在春日、來義、東港服務。（教友提供）

歐大福神父在屏東傳教，先後曾在春日、來義、東港服務。（教友提供）

2020-05-24 16:29:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今（24）日中央疫情指揮中心的例行疫情記者會移師墾丁福華大飯店舉行，會中1名原住民電視台記者為曾在來義鄉服務10年的義大利籍神父請願，希望在台灣防疫有成之餘協助神父的家鄉西西里島，陳時中回應「友情的手一定會伸出去！」本報記者致電這名義大利籍神父歐大福（Calogero Orifiamma），正巧今天教友們要為歐大福舉辦慶生會，他聞訊後直說「這是最棒的禮物！」

歐大福神父先後曾在春日、來義、東港傳教，在來義鄉傳教10年期間備受教友喜愛，歐大福也相當喜歡排灣族文化，甚至還以「排灣族結婚禮俗與信仰的關係」作為論文研究主題；來義鄉教友指出，歐神父非常照顧部落，除了給族人心靈上的支持，歐神父還會把自己綿薄的薪水分享給經濟較弱勢的家庭。

來自西西里島的歐大福現在在東港天主堂服務，原民台記者指出，由於日前宜蘭的呂若瑟神父已發出募款，湧入超多台灣人的愛心，短短幾天募資金額即破億，因此歐神父不好意思再提出，但歐神父的家鄉西西里島，醫療器材、防疫物資告急，連最基本的口罩都很缺乏，為配合台灣口罩寄送管制，教友們想幫忙，也沒辦法寄口罩到神父家鄉。

昨天（23日）是歐神父的生日，東港天主堂選在今天為神父舉辦慶生會，歐神父透過電話表示，聽到有媒體為他的家鄉發聲、部長願意「伸出友情的手」讓他很感動也很感謝，這真的是最棒的生日禮物，也希望大家互相扶持挺過這場災難，願世界各地的疫情早日止息。

義大利籍神父歐大福非常喜歡排灣族文化，備受部落族人喜愛。（教友提供）

義大利籍神父歐大福非常喜歡排灣族文化，備受部落族人喜愛。（教友提供）

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