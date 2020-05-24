國防MIT》因應海上執法 專家籲慎思海巡版沱江艦任務定位

海巡署新建首艘600噸級巡防艦「安平艦」4月下水，行政院副院長陳其邁（前中）赴廠房主持儀式。（資料照）

2020-05-24 16:29:21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海委會海巡署將在2026年以前籌獲12艘600噸級巡防艦，若遭遇戰事，可在短時間內「平戰轉換」。但中國頻在灰色地帶製造事端，更有鐵殼船衝撞我國執法船隻的先例，專家指出，鋁合金材質、穿浪雙體船的海巡600噸級巡防艦，其艦艇結構特性能否因應艦船撞擊，甚至進行登臨緝捕任務都待商榷，盼海巡署在「安平艦」正式交艦操作後，慎思其任務定位。

曾任海軍新江艦長的前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩今日受訪表示，海巡署配合「國艦國造」政策打造600噸級巡防艦，主要著眼「平戰轉換」，在建造時應已參照海軍沱江艦藍圖、內部管線配置等，若未來裝設飛彈並用於軍事用途，硬體設備問題應不大。

但呂禮詩進一步表示，「平戰轉換」的關鍵在於能量如何維持，相較於海軍有週期訓練機制且擁有武器裝備，海巡署官兵平時接觸不到這些軍備，要如何跟海軍密切交織教育，提升訓練水準並落實戰備訓練，皆有待商榷，也考驗海巡署決心。

至於承平時期海上執法，呂禮詩指出，中國漁民鐵殼船、「海上民兵」船隻甚至中國海警船，都是鋼構、鐵殼，採用鋁合金打造的安平艦，能否因應衝撞，執行登臨緝捕任務仍待商榷，目前也未見安平艦裝設防撞碰墊。另外，海巡版沱江艦航程若僅2000海哩，要至東沙島、太平島等地執法也有所限制，因此，海巡署應在安平艦正式服役並實際操作後，重新審視任務定位。

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