遇百年大疫 新竹到桃機國道客運業者減班苦撐

新竹到桃園機場國道的日豪客運，受疫情影響減班苦撐。（照片由業者提供）

2020-05-24 16:14:58

［記者洪美秀／新竹報導］今年2月6日風光上路的新竹到桃園機場的桃機日豪國道客運，沒想到一開放營運，就遇上百年大疫的武漢肺炎疫情，不僅出國旅遊人數銳減，更因疫情影響，被迫減班，目前5月份僅有起、迄站各2個班次，業者苦撐下，市民也期盼未來陸續解除旅遊限制後，能搭乘前往桃機的國道客運，享受來回僅需40分車程的方便路線。

新竹市府交通處表示，由於國道客運路線是由交通部公路總局核定，目前新竹到桃機的客運班線都有營運，僅受疫情影響而減班，市府有提供業者相關紓困與振興措施供業者參考。

交通處表示，新竹到桃園機場的國道客運路線，早在多年前就規劃，今年2月6日正式上路，日豪客運看好新竹地區竹科園區科技新貴出差頻繁及背包客旅遊商機，原本期待這條24小時發車的班線，能成為金雞母，不料卻在開駛後，遇上全世界百年大疫的武漢肺炎，且因台灣入出境已被嚴格限制，導致營運大受影響，雖疫情趨緩，但因國外旅遊還未開放，導致目前僅有起迄站各開2個班次。

原本是24小時不打烊的路線、目前僅能苦撐營運，但票價仍維持150元，提供有需要的乘客搭乘，尤其新竹到桃機只要40分鐘，已成為不少通勤族的選擇，業者除加強防疫消毒防護工作，未來也會考慮疫情趨緩及旅遊限制逐漸開放而加開班次，未來都會在客運網站公佈班次。

此外，新竹到桃園的路線也設有無障礙大客車，可供身障朋友搭乘特定班次。也呼籲乘客支持，協助業者度難關。

新竹轉運站到桃園國際機場的路線，由新竹轉運站發車，途經公園、二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學、第二航廈、第一航廈。第二航廈在第七月台候車，第一航廈在第八月台候車。旅客可直接使用電子票證（悠遊卡、一卡通）在車上刷卡或在車上購票，另路線車輛（中巴除外）也提供usb充電及免費wifi。

新竹到桃園機場國道的日豪客運，受疫情影響減班苦撐。（照片由業者提供）

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