國防MIT》首艘海巡版「沱江艦」年底前交艦 第2艘11月下水

海巡署600噸級巡防艦首艦在今年4月下水，預計年底以前交船，根據海巡署送至立法院的報告顯示，海巡署在今年2月安放龍骨的第2艘艦，預計今年11月下水。圖為海巡署新建首艘600噸級巡防艦「安平艦」4月下水，行政院副院長陳其邁（前中）赴廠房主持儀式。（資料照）

2020-05-24 16:15:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕有「海巡版沱江艦」之稱、具備平戰轉換特性的海委會海巡署600噸級巡防艦首艦「安平艦」在今年4月下水，預計年底以前交船，根據海巡署送至立法院的報告顯示，海巡署在今年2月安放龍骨的第2艘艦，預計今年11月下水，並在明年起，以每年2艘的進度穩定籌獲同型艦，直至2026年12艘艦全數交船為止，屆時將和海軍4艘沱江艦構成台海防衛重要軍力。

海委會近期送交今年上半年「籌建海巡艦艇發展計畫」報告至立法院，內容揭露海巡署2018年至2027年籌獲海巡艦艇的工作進度。被譽為「海巡版沱江艦」的12艘600噸級巡防艦，全數由中信造船公司建造，以海軍穿浪雙體船巡邏艦沱江艦為藍本，今年預計籌獲1艘，2021年至2025年每年籌獲2艘，2026年獲得最後1艘，全案總預算約144億4778萬5千元。

海巡署600噸級巡防艦首艦「安平艦」已在今年4月下水，海委會報告揭露，「安平艦」預計在今年12月以前完工交船，第2艘艦原訂今年5月安放龍骨，但進度超前於今年2月完成，預計11月下水；第3艘艦則於6月開工、9月安放龍骨，第2、第3艘艦的交艦期程可能皆落於明年。

至於艦艇單價，根據海委會資料，600噸級巡防艦單艘費用約11.5億元，比1000噸級巡防艦11.4億元略高。

海巡署600噸級巡防艦平時配備鎮海火箭彈、20機砲與水砲，以利海上執法，但考量其「平戰轉換」任務特性，造艦時已預留飛彈發射箱的基座、管線，也可在戰時安排作戰人員登艦操作，未來也可能納入國軍實兵操演驗證。

此外，由龍德造船承攬的海軍沱江艦後續型造艦案，首艦在去年5月開工、11月安放龍骨，預計2021年完工交艦，另外2艘後續艦也將在2026年以前交艦服役。屆時，我國將有4艘海軍沱江艦以及12艘海巡「姐妹艦」，可肩負台海防衛重任。

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