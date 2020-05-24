開齋節移工配合勸離 台鐵：邀集各界討論北車大廳方案

台鐵台北站及鐵路警察以柔性勸離方式，勸導移工不要聚集在一樓大廳及走道等空間，並提供礦泉水感謝民眾配合。（台鐵提供）

2020-05-24 15:14:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年開齋節自23日傍晚起登場，預計今天傍晚落幕，不少穆斯林今天如往常湧入台北車站周邊及車站大廳聚會。台鐵台北站及鐵路警察今日一早就以柔性勸離方式，勸導移工不要聚集在一樓大廳及走道等空間，並提供礦泉水感謝民眾配合。台鐵也表示，近期將邀集專家學者及相關團體，針對北車大廳管理進行討論，盼找到符合社會多元需求的最佳方案。

台鐵表示，開齋節是台灣眾多移工們的重要節日，雖然包含清真寺及許多地方政府都宣布今年停辦開齋節慶祝活動，但是仍有大量移工朋友進入台北車站，配合中央疫情指揮中心防疫規定，避免室內群聚、維持社交距離及影響旅客進出及行進動線，台北站及路警同仁今日一早就以柔性勸離方式，勸導移工不要聚集在一樓大廳及走道等空間，感謝移工朋友們全力配合防疫新生活規定，選擇在車站周邊廣場聚會。

台北站工作人員現場也提供移工朋友們礦泉水，祝福移工朋友們開齋節快樂，也對移工朋友們高度的自制力及配合度表達肯定與感謝。

台鐵強調，為了配合武漢肺炎防疫需求，台北車站大廳自2月29日起，在中央疫情指揮中心及交通部的同意下公告禁止群聚及席地而坐，目前禁令並未解除，希望大家都能配合，共同維護自身及他人健康。

台鐵表示，台灣是一個多元文化的社會，具有高度的包容力，台鐵尊重每一個族群的權益及文化特質，未來台北車站大廳在疫情結束後將如何使用管理，台鐵局將儘速邀集相關團體、專家及學者審慎評估，不會忽視任何族群的使用需求，希望能夠儘快找到符合社會多元需求的最佳方案。

台鐵台北站及鐵路警察以柔性勸離方式，勸導移工不要聚集在一樓大廳及走道等空間，並提供礦泉水感謝民眾配合。（台鐵提供）

台鐵表示，近期將邀集專家學者及相關團體討論，盼找到符合社會多元需求的最佳方案。（台鐵提供）

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