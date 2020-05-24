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紓困找「他」 美髮師竟成詐騙人頭

林女加入廣告簡訊上的LINE ID想要借錢周轉，卻是落入詐騙陷阱。（記者姚岳宏翻攝）

林女加入廣告簡訊上的LINE ID想要借錢周轉，卻是落入詐騙陷阱。（記者姚岳宏翻攝）

2020-05-24 15:20:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園從事美髮的林姓女子，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，生意大不如前，她急需現金周轉，看到有手機銀行借款廣告簡訊，立刻與對方聯絡，卻上了詐騙集團的當，不但沒拿到錢，反而慘淪為詐騙集團人頭戶。

警方調查，林女當時收到自稱國內知名銀行貸款專員的手機廣告簡訊，誆稱可協助信用不佳、無勞保薪轉者辦理低利貸款，林女因急需現金週轉，便依簡訊上的LINE ID與對方聯絡，隨後又依對方指示，將自己名下2本銀行存簿連同提款卡、密碼、身分證影本寄給對方。

事隔幾天發現銀行戶頭遭通報為警示帳戶，LINE也遭到對方封鎖，打電話到對方自稱任職的銀行詢問更是查無此人，這才驚覺自己淪為詐騙集團人頭，趕緊報警。

刑事警察局指出，受疫情影響，許多民眾因經濟困難尋求民間融資放款，遭詐騙案件也跟著水漲船高，建議民眾善用「1988」紓困振興專線洽詢政府提供的各類紓困貸款及補助方案，切勿因為需錢孔急就找高利貸業者借款，更不要輕信來路不明的民間融資廣告，而將存摺、提款卡或個人資料交給陌生人，淪為詐騙集團人頭而吃上官司。

警方表示，165專線官網、臉書粉絲專頁每週都會公告最新的「詐騙LINE ID」資料，目前已累積1453筆，呼籲民眾多加查詢、過濾已知的詐騙LINE帳號，以減低被害風險，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方165定期公布詐騙LINE ID。（記者姚岳宏翻攝）

警方165定期公布詐騙LINE ID。（記者姚岳宏翻攝）

警方165定期公布詐騙LINE ID。（記者姚岳宏翻攝）

警方165定期公布詐騙LINE ID。（記者姚岳宏翻攝）

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