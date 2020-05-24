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2台人赴史瓦帝尼走私犀牛角判11年 近期押返回台服刑

北院日前裁定許可執行該判決，並依我國法律宣告轉換罪刑，依野生動物保育法，將2男的3罪各判刑5年，合併應執行11年。（資料照）

北院日前裁定許可執行該判決，並依我國法律宣告轉換罪刑，依野生動物保育法，將2男的3罪各判刑5年，合併應執行11年。（資料照）

2020-05-24 15:15:41

〔記者張文川／台北報導〕2名台灣籍男子蕭臻瀨、陳貝勳，3年前赴我國友邦史瓦帝尼，企圖搭機夾帶走私24塊犀牛角，在當地機場被當場攔獲，2人各被史國判刑11年定讞，已服刑3年多，2男申請移交返台服刑獲准，近期可望被押解返台服刑。

台北地檢署日前依「跨國移交受刑人法」規定，向台北地院聲請許可執行史國法院的判決、並宣告轉換之刑；北院日前裁定許可執行該判決，並依我國法律宣告轉換罪刑，依野生動物保育法，將2男的3罪各判刑5年，合併應執行11年。

裁定指出，57歲蕭臻瀨、32歲陳貝勳，2017年2月25日在史國的國際機場準備搭機返台時，被查獲持有24塊犀牛角，價值約240萬美元（約新台幣7200萬元），2人共盜獵殺害4隻犀牛，其中3隻在南非、1隻在史瓦帝尼，取下犀牛角切割後欲夾帶回台。

同年11月，史瓦帝尼高等法院將2男依該國狩獵法、野生動物保育法的「非法持有」、「貿易運輸」、「輸出」狩獵戰利品犀牛角等3罪，各判處有期徒刑9年、11年、9年，共29年，應執行11年確定，並應賠償13萬3000美元（新台幣400萬元），否則須加刑4年。

蕭男是彰化社頭鄉人，陳貝勳設籍台中豐原區，被捕當日即開始收押、服刑，已入監3年3月，餘刑還有7年9月。2人於2017年8月向我國法務部申請接收回國服刑，我國法務部去年2月向史國請求移交，史國7月函復同意移交。

法務部去年11月委託我駐史國大使館人員前往監獄，確認2男是自願返國服刑，法務部召開跨國移交審議小組會議後，認定適宜接收，兩國都同意移交，依雙方簽訂的受刑人移交執行合作協定，展開移交作業。移交前，檢方須先向法院聲請許可執行史國的判決，並宣告轉換之刑。

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