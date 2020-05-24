深夜開車經過西門町被砸 8惡煞被逮聲稱「開太慢擋路」

洪男轎車車窗被砸破。（記者王冠仁翻攝）

2020-05-24 14:45:55

〔記者王冠仁／台北報導〕洪姓男子開車經過台北市西門町時，忽然遭陳姓男子的轎車從後方追撞，陳男轎車與另輛休旅車內的8人衝下車，跑到洪男車旁，分持棍棒砸毀車窗，還有人拿辣椒水朝洪車內噴灑。警方循線逮捕陳等8人，他們聲稱是因為不滿洪開車太慢擋路，但警方研判他們說詞「太唬爛」，除將8人法辦，也將深入釐清。

警方調查，洪姓男子昨天深夜11點多，開車搭載黃姓友人，開車行經台北市昆明街時，洪的轎車忽然遭後方一輛黑色休旅車追撞。正當洪誤以為是單純車禍時，黑色休旅車以及另一部休旅車內的8人，忽然衝下車跑到他車旁，不由分說就拿著棍棒朝洪的轎車猛砸。

其中袁姓男子拿著球棒，大力砸破洪的車窗後，羅、林2人再拿辣椒水朝車窗內噴灑，8人犯案後迅速搭乘原本的轎車離開現場。

警方說，路過民眾見狀報警，洪、黃2人送醫後沒有大礙，警方追問他們為何遭人砸車、噴辣椒水？2人皆稱不知為何遭攻擊。

警方調閱監視器畫面追查，根據車牌循線傳喚犯案的20歲陳姓男子等8人到案，他們聲稱洪之前開車時曾因開太慢擋住他們，他們不爽才會沿途尾隨、伺機下手，想給對方一個教訓。

不過，警方認為他們說詞不合理，研判另有隱情，陳等人可能是被人教唆而來犯案；警方除將陳等8人分別依聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪送辦，也將深入追查。

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