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「防疫五月天」墾丁行 指揮中心：台灣很安全 民眾可外出走走

指揮中心表示，比起國外民眾活動被管制，國內真的很安全，民眾可外出走走。（記者蔡宗憲攝）

指揮中心表示，比起國外民眾活動被管制，國內真的很安全，民眾可外出走走。（記者蔡宗憲攝）

2020-05-24 14:39:02

〔記者林惠琴／屏東報導〕中央流行疫情指揮中心防疫團隊這2天南下墾丁示範防疫旅遊，今日分享旅遊心情指出，雖然是出遊小確幸，但仍持續掌握國內外疫情，並提到比起國外民眾活動被管制，看到國人能夠正常生活是最大感動、比景色更紓壓，也強調「國內真的很安全」，民眾可外出走走。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，能夠出來走走是滿好的，在辦公室坐單調一點，但雖然是出來走走，應該掌握的資訊仍要掌握，國外發生什麼事、有什麼新的東西都要掌握，並鼓勵國人、國內安全，可以出來走走、真的很安全。

指揮中心發言人莊人祥說明，好幾年前來過墾丁，現在印象就更深刻，景色漂亮，且早上造訪日照中心，是以前沒有接觸過，看到長輩可以在這樣的環境下悠活，並唱出不同音調、表達出很多意念，為以前沒有想過，更了解到屏東人民的純樸、物產豐富。

羅一鈞提到，此次小確幸旅遊有助紓壓，但相關網路爆料、國際疫情仍要掌握，等於要一邊紓壓、一邊接受這樣的訊息。在旅程中，最大的感動則是不管夜市或其他活動，都比國外民眾要被關起來，真的是幸福很多，看到民眾生活如常比墾丁景色更有意義、更紓壓。

陳時中則提到，在墾丁的時光，媒體每天都在倒退嚕走路，非常辛苦，而提到防疫新生活從屏東開始，不是說特別科學化的研究，但看到民眾的熱情、生活的樣子，更顯現「我屏東、我驕傲」。

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