北市馬偕醫院疑電線走火 消防員緊急疏散院內病患

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〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局在今天下午1點半接獲報案，指稱台北市中山北路二段上的馬偕醫院發生火警；消防員獲報前往，發現馬偕醫院5樓有少許煙霧，不過消防員進入查看時，院方人員已經自行將火勢撲滅。據了解，起火原因疑似為醫院5樓嬰兒室內的溫奶器電線走火，詳細起火原因有待後續調查釐清。
消防員趕抵現場時，由於當情況不明，消防員與院方人員依照消防流程疏散院內民眾與病患。幸虧整起事件當中沒有人員受傷。
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