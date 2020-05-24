同婚專法上路週年仍有3成民眾恐同 民團發起集資計畫推平權

彩虹平權大平台將針對法案推動、政治倡議與培力、社會研究與教育、亞洲平權連線等領域發起4大行動目標，落實同志平權。（彩虹平權大平台提供）

2020-05-24 13:55:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕近日同婚專法上路滿1週年，對於日前婚姻平權團體與立委的民調，仍有3成民眾難以接納同志，彩虹平權大平台今天發起「看見彩虹好日—不再恐同集資計畫」針對法案、政治、教育、國際推廣等面向發起4大倡議，並邀請藝人發唱片響應，目標號召3000贊助者支持，持續推動平權。

日前彩虹平權大平台協同立委范雲、林昶佐，以及台灣大學社會工作學系助理教授Ciwang Teyra公布同婚通過1年後民意調查結果，逾9成民眾認為同婚通過後對個人生活沒有太大的影響，而對於身邊的同志接受度也有超過6成5，但仍發現有近3成民眾難接受同志，顯示「平權」仍有努力的空間。

彩虹平權大平台表示，這次發起的集資計畫，將邀請相關人士在集資影片分享自身在生活中被「不平等」對待的經驗，同時也由藝人盧廣仲、黃玠瑋、9m88、葉穎及鄭宜農等，推出音樂合輯《T-POP: No Fear In Love》（踢趴噗：勇敢的愛），將會釋出專輯 EP 作為集資回饋品。

彩虹平權大平台更指出，縱使同婚已經通過，但社會對於同志的歧視和誤解仍沒有全然消除，根據調查，有近6成的同志在職場、校園.等，都有恐懼出櫃現象。因此，「看見彩虹好日—不再恐同集資計畫」想針對法案、政治、教育、國際推廣等領域溝通，設定3年內達成目標

在法律改革與推動部份，將完善同志收養、人工生殖和跨國同婚的權利，草擬並推動「平等法」；在政治倡議與培力部份，將舉辦地方性平友善議員連線，打造有善同志參政環境；在社會研究與教育部份，從線上到線下，除了社群經營，也深化一般大眾和企業內部溝通；作為亞洲平權連線，將與亞洲他國同志組織分享、交流，共同為平權努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法