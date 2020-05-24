台海軍情》3000噸海巡艦甲板不夠長 內政部：UH-60M黑鷹無法降落

內政部最新報告指出，空勤總隊UH-60M黑鷹直升機，無法降落在3000噸海巡艦飛行甲板。（資料照）

2020-05-24 13:31:16

〔記者羅添斌／台北報導〕海洋委員會海巡署近年積極建造新型海巡艦艇，朝野立委認為海巡署應與內政部空勤總隊密切配合，進行海巡艦與空勤總隊UH-60M黑鷹直升機等直升機的機艦組合作業，以建立三度空間的立體巡防能量，但根據內政部最新送到立法院的報告顯示，由於3000級海巡艦的甲板無法再延伸，致尾輪安全距離不足，加上更改甲板構型所費不貲，因此UH-60M黑鷹直升機確定無法在3000噸級海巡艦上實施起降。

另外，海巡署依「國艦國造」政策建造的4000噸巡防艦，首艦已在5月中旬完成豎桅，預計年底交船，內政部報告說，空勤總隊與海巡署艦隊分署已組成4000噸級海巡艦黑鷹直升機落艦推動小組，將會按推動小組各項作業時程召開會議討論，以周全執行海域空中支援任務，有效發揮立體救災丶救難丶救護與觀測偵巡等任務。

內政部報告並指出，雖然UH-60M黑鷹直升機無法降落在3000噸級海巡艦，但空勤總隊另有AS-365N型直升機，可在3000噸級丶2000噸級與1000噸級等合計8艘現役具有飛行甲板的海巡艦實施起降作業，108年全年就已執行AS-365N型直升機落艦達164次，且在AS-365N型直升機34位飛行員中，就有32位具有落艦資格，能滿足海巡作業需求。

由台船公司建造的4000噸級海巡艦，首艘艦將在年底交艦。圖為台船公司先前公佈模擬示意圖，空勤總隊UH-60M黑鷹直升機正準備降落在4000噸級海巡艦飛行甲板上。（圖擷取自台船公司網頁）

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