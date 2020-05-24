蔡正元：國民黨如果還堅持九二共識 不就成了豬頭豬腦？

前國民黨立委蔡正元今表示，國民黨只有「擱置九二共識」一條路，堅持「一個中華民國」，其他的事，等到兩岸真的開戰再說。（資料照）

2020-05-24 13:40:44

〔記者林良昇／台北報導〕前國民黨立委蔡正元今表示，國民黨內有些「長輩」逼迫新任黨主席江啟臣堅持九二共識，好像九二共識取代三民主義變成國民黨的信仰，國民黨只有「擱置九二共識」一條路，堅持「一個中華民國」，其他的事，等到兩岸真的開戰再說。

蔡正元在臉書上發文表示，「國民黨差點變豬頭」，國民黨改革委員會的兩岸組前陣子為了九二共識吵鬧聲不停，有人要廢棄、有人要堅持九二共識，「反正瞎矇一圈」，九二共識在過去的確有歷史性的貢獻，但2016年後，總統蔡英文廢棄九二共識，大陸也表現得無所謂，九二共識就沒有繼續的必要。

蔡正元批評，國民黨內有些「長輩」不顧客觀形勢，還口口聲聲要逼迫新任黨主席堅持九二共識，好像九二共識取代三民主義，變成國民黨的信仰「這實在有夠無聊」，現在大陸也不提九二共識了，如果前陣子國民黨還喊堅持九二共識，「現在不就成了豬頭豬腦？」

蔡正元認為，民進黨和國民黨都在談「中華民國」，其實是「一個ROC各自表述」，民進黨的「中華民國」是「台灣共和國」的代名詞，準備「台獨篡漢」過渡用，國民黨的「中華民國」是「中華民族」的代名詞，表達「血脈綿延」的信念，兩黨的「中華民國」根本是「咫尺天涯」，也不必吵什麼九二共識。

蔡正元強調，國民黨只有一條路：「擱置九二共識」，堅持「一個中華民國」，其他的事，等到兩岸真的開戰再說，「如果沒有戰爭，就什麼都不用說」。

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