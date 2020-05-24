為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

蔡正元：國民黨如果還堅持九二共識 不就成了豬頭豬腦？

前國民黨立委蔡正元今表示，國民黨只有「擱置九二共識」一條路，堅持「一個中華民國」，其他的事，等到兩岸真的開戰再說。（資料照）

前國民黨立委蔡正元今表示，國民黨只有「擱置九二共識」一條路，堅持「一個中華民國」，其他的事，等到兩岸真的開戰再說。（資料照）

2020-05-24 13:40:44

〔記者林良昇／台北報導〕前國民黨立委蔡正元今表示，國民黨內有些「長輩」逼迫新任黨主席江啟臣堅持九二共識，好像九二共識取代三民主義變成國民黨的信仰，國民黨只有「擱置九二共識」一條路，堅持「一個中華民國」，其他的事，等到兩岸真的開戰再說。

蔡正元在臉書上發文表示，「國民黨差點變豬頭」，國民黨改革委員會的兩岸組前陣子為了九二共識吵鬧聲不停，有人要廢棄、有人要堅持九二共識，「反正瞎矇一圈」，九二共識在過去的確有歷史性的貢獻，但2016年後，總統蔡英文廢棄九二共識，大陸也表現得無所謂，九二共識就沒有繼續的必要。

蔡正元批評，國民黨內有些「長輩」不顧客觀形勢，還口口聲聲要逼迫新任黨主席堅持九二共識，好像九二共識取代三民主義，變成國民黨的信仰「這實在有夠無聊」，現在大陸也不提九二共識了，如果前陣子國民黨還喊堅持九二共識，「現在不就成了豬頭豬腦？」

蔡正元認為，民進黨和國民黨都在談「中華民國」，其實是「一個ROC各自表述」，民進黨的「中華民國」是「台灣共和國」的代名詞，準備「台獨篡漢」過渡用，國民黨的「中華民國」是「中華民族」的代名詞，表達「血脈綿延」的信念，兩黨的「中華民國」根本是「咫尺天涯」，也不必吵什麼九二共識。

蔡正元強調，國民黨只有一條路：「擱置九二共識」，堅持「一個中華民國」，其他的事，等到兩岸真的開戰再說，「如果沒有戰爭，就什麼都不用說」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
出席政協聯組會 汪洋重提九二共識
2020-05-24 05:30

出席政協聯組會 汪洋重提九二共識
李克強未提九二共識 兩岸人士：國民黨的「大石頭」還放原地
2020-05-23 16:52

李克強未提九二共識 兩岸人士：國民黨的「大石頭」還放原地
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
中國兩會報告都沒提「九二共識」 蔡正元開砲國民黨
2020-05-23 16:43

中國兩會報告都沒提「九二共識」 蔡正元開砲國民黨
替韓國瑜稱淹水退得特別快背書 江啟臣：令人驚豔的成績
2020-05-23 14:16

替韓國瑜稱淹水退得特別快背書 江啟臣：令人驚豔的成績
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
中國兩會今年沒提「九二共識」 學者：馬英九尷尬了
2020-05-22 15:57

中國兩會今年沒提「九二共識」 學者：馬英九尷尬了
江啟臣自稱也是中國人 國台辦媒體誇讚「不錯的開始」
2020-03-18 15:29

江啟臣自稱也是中國人 國台辦媒體誇讚「不錯的開始」
臺北市今日熱門
2020-05-17 21:00

深夜特集》看完做惡夢！ 港片「四大惡人」讓你又愛又恨？！ 影片

2020-05-19 10:17

誰來作客》如何在厭女社會下生存 保持沉默絕非必然 影片

2020-05-17 14:14

「石斑魚」現身！ 連續10天零確診象徵「十全十美」 影片

2020-05-17 14:36

府方文件遭駭變造外流 國安高層：國內人員與境外犯罪者同謀

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播