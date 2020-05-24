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首頁　>　臺北市

北市微風廣場驚傳砍人 1男中刀送醫

2020-05-24 13:24:02

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市微風廣場前，今日早上10點驚傳砍人案，一名28歲的男子，在廣場前因為不明原因，遭到不明人士持刀攻擊，造成右膝部1處10公分左右刀傷，當場血流如注，所幸送醫時意識清楚，沒有生命危險。

警方初步調查，發現兇嫌在砍人後搭計程車離開，目前行兇者身分及動機不明，被砍男子表示不認識兇嫌，警方目前持續調閱監視器，釐清案情。

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