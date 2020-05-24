台北1婦人搭公車不戴口罩 司機報警、全車乘客被請下車

婦人搭公車卻不戴口罩。（記者王冠仁翻攝）

2020-05-24 12:49:43

〔記者王冠仁／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，民眾搭大眾運輸工具要全程戴口罩；台北市有一名婦人搭公車時卻不戴口罩，公車司機勸導無效只好報警。警方到場勸導婦人依然故我，警方只好讓車上乘客下車換乘，婦人也跟著下車；司機見婦人下車，讓其他乘客再上車，婦人一度也想上車但遭警方勸阻，她最後自行離開，為這場烏龍鬧劇畫下句點。

台北市大同分局延平所警方，在昨天晚上近7點時接獲報案，指稱有一名婦人搭乘台北客運310公車，卻在車上不配合佩戴口罩。員警獲報前往，發現該名婦人呆坐在公車後方座位，面對司機與乘客勸導都不為所動。

員警上前要將婦人請下車，她卻看著員警動也不動，員警多次詢問她是否需要幫助，她也不為所動。員警見狀，只好要求公車上的其他乘客下車，改搭乘其他公車，當乘客陸續下車後，想不到該名婦人也跟著乘客下車。

公車司機見到婦人下車，問員警是否可以讓其他乘客上車，待乘客又再次陸續上車時，婦人也想跟著乘客上車。不過，這時已經有乘客被耽誤時間而大發雷霆，有乘客對著婦人說要趕著去醫院探視家人，還有人說已經被耽誤半個多小時，要婦人「不要再亂」。

員警見狀也上前制止婦人再次上車，婦人最後見狀，不再執意搭乘或搗亂，婦人最後自行離去，沒再搭車。

警方呼籲，中央防疫指揮中心已要求民眾搭乘公車等大眾運輸工具，必須要佩戴口罩才能搭乘，地方配合中央指揮，強制乘客搭乘公車須佩戴口罩，否則司機可以拒絕載送，並報請警方協助處置，如乘客不聽勸導，則會被依傳染病防治法處以新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

婦人下車後被勸阻再次上車，她最後自行離去。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法