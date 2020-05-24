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獨家》國有林地開安養中心 黨產會：救總「無償使用」逾35年

黨產會調查中華救助總會是否為中國國民黨附隨組織，及名下財產是否不當取得。查出救總旗下中華文化社會福利事業基金會附設「翠柏新村老人安養中心」，無償使用汐止五指山區25甲國有林地逾35年。（記者陳鈺馥翻攝）

黨產會調查中華救助總會是否為中國國民黨附隨組織，及名下財產是否不當取得。查出救總旗下中華文化社會福利事業基金會附設「翠柏新村老人安養中心」，無償使用汐止五指山區25甲國有林地逾35年。（記者陳鈺馥翻攝）

2020-05-24 11:58:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查中華救助總會是否為中國國民黨附隨組織，及名下財產是否不當取得。查出救總旗下中華文化社會福利事業基金會附設「翠柏新村老人安養中心」，無償使用汐止五指山區25甲國有林地逾35年。在國民黨威權統治時期，內政部曾撥款3.5億元興建建物，救總直至去年11月才與國有財產署簽訂租約，尚欠400多萬元土地使用補償金未還清。

據國產署資料顯示，翠柏新村老人安養中心因長年佔用國有林地，共須支付土地使用補償金620萬元，雙方協議以5年60期分期付款還款，頭期款須付100萬元，其餘每期攤還8萬元。

何以救總能長年無償使用國有地開安養中心？黨產會調查發現，由國民黨總裁蔣介石指示成立的中國大陸災胞救濟總會，為安養年老反共義士和退休公教人員，在1979年7月設立安老設施籌建委員會。

同年9月，內政部發函財政部國產局為救總興建示範性安老設施，並申請撥用台北縣汐止鎮五指山國有林地24.2公頃，並由行政院於1980年1月核准。

1980年3月，救總為開闢安老設施對外通路及完成規劃，又函請內政部向國產局申請撥用附近9筆公有土地，計0.8公頃，獲行政院「准予撥用」後，救總「無償使用」25甲國有林地，作為翠柏新村的基地。

黨產會委員質疑，救總長年無償使用國有林地不用付租金外，為興建老人安養設施，1981年台灣省政府山地農牧局支援一筆「安老設施西北隅產業道路工程」經費350萬元，隔年台北縣政府也捐助安老設施經費500萬元。

1982年起，內政部更連續4年共編列3億5850萬元，補助救總作為安老中心籌建經費，興建長春大樓、長青大樓、翠柏樓、百齡村建物群、百齡村交誼廳、警衛室、接待所、長安大樓。

黨產會查出，汐止翠柏新村使用國有林地，建物由政府補助興建，原規劃要做三期工程，救總最後僅做一期。戒嚴後，救總於1994年捐助成立「中華文化社會福利事業基金會」，並將上述建物全部贈與基金會。

委員強調，國民黨政府將國有地以「撥用」名義送給救總，救總、社福基金會從1980年起「無償使用」國有地逾35年，直至2005年被民進黨政府發現，內政部才撤銷撥用，但社福基金會未依法承租國有林地，直至去年始簽訂租約，目前仍有數百萬元土地使用補償金未繳清。

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