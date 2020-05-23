雙連段帶狀公園減少3成綠地 居民：拒絕水泥廣場

雙連段帶狀公園目前是大片草地。（記者楊心慧攝）

2020-05-23 21:10:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府推動「心中山線形公園改造計劃」，規畫中山、雙連段帶狀公園，並納入城北城市博物館範圍，但雙連段帶狀公園原是大片草地，市府規劃加入兒童遊具，將減少3成的綠地，引發當地批評，台北市議員林亮君表示，台北市長柯文哲在選舉期間曾主張要打造綠色健康的台北，如今柯市府的做法卻是背道而馳。

對此，台北捷運公司表示，捷運雙連段間帶狀公園以公園綠地為主，遊樂設施為輔，未來完工可串聯中山站到民權西路站綠廊供民眾休憩，至於外界的看法，仍會持續溝通。

捷運中山段帶狀公園改造工在去年11月完成，推出後受好評，捷運雙連段帶狀公園則在今年7月動工，預計明年9月完工。

議員林亮君說，捷運公司去年8月曾在地方開說明會，調整雙連段帶狀公園設計方案，至今卻未公開相關設計說明，眼看即將動工，當地居民對規劃渾然不知，全被蒙在鼓裡，她質疑北市府根本就只是走程序完成說明會，打發議員和居民，調整後的規劃案沒有公告，以致施工在即，居民才發現綠地仍然減少一大塊。

林亮君調閱資料發現，目前的規劃案綠地大幅減少，雙連段帶狀公園現有綠地約2290平方公尺，改造完成後將縮減為1560平方公尺，足足減少了3成綠地，台北市長柯文哲在選舉期間曾主張要打造綠色健康的台北，如今柯市府的做法卻是背道而馳。

議員陳炳甫認為，維持市區綠地可隔絕都市噪音、改善空氣品質、調節氣溫使城市變得涼爽，柯市府別讓綠地保護開倒車，他要求維持原有綠地面積，提高植樹遮蔭比例。

雙連捷運公園綠地保存自救會更發起網路連署，號召更多人支持保留綠地，自救會說，當地需要的不是水泥廣場，而是舒適宜人的綠地、林蔭，若逕自變更為其他設計，將使居民的生活產生重大變化，盼台北市捷運局暫停預定計畫，和當地居民溝通後再施工。

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