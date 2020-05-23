疫情趨緩國旅回溫 旅遊業者：5月訂房比去年同期成長50％

台灣國內疫情穩定，許多觀光業者均說已感受到國旅開始回溫。（資料照）

2020-05-23 18:54:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著台灣國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，觀光產業都期待業績能趕快復甦，衛福部長陳時中今天南下墾丁示範2天1夜的防疫旅遊。國民旅遊發展協會發言人暨創新旅行社副總劉志強說，許多業者都說國內團體旅遊詢問度變高，主要是看今年第四季行程，所以尚未大批實質訂單進來。不過，國旅大多採自由行，易遊網說，若單以訂房來看，5月已較去年同期成長50％。

劉志強說，今年雖然有疫情，但國旅市場一直都相當熱絡，每個連續假期景區周邊飯店、民宿多是爆滿，商家生意也相當不錯，像是礁溪、日月潭周邊飯店都有受惠，業績逆勢成長；因為民眾沒辦法出國時，就會選擇在台灣旅遊，今年散客訂房是有成長趨勢。

但業績若有成長，為何今年還有許多飯店業者宣布關門？劉志強說，這些飯店主要都是在市區，原本目標客群是國際旅客，而非台灣民眾，現在台灣處於半鎖國狀況，沒有國際客進來，這些飯店生意自然就差，但不是所有業者都是變差，舉例來說，就像學校周邊鹽酥雞店，因為學校關門生意變差，但不是所有鹽酥雞店都沒生意。

台灣國內團體旅遊的確是變差，劉志強說，因為公司行號、公家機關無法承擔員工可能感染肺炎的風險，所以上半年員工旅遊大多取消、延後；不過，目前許多公司行號已經開始詢問第四季旅遊，請業者提案及報價，但還沒有實質的訂單進來。

雄獅旅遊說，現在國內疫情狀況比較穩定，國旅業績比起疫情最嚴峻的時候（2月至4月）成長6倍，但跟去年相比，只有同期的6、7成，還是有成長空間。離島旅遊業績也有變好，因為疫情嚴峻時民眾連飛機都不敢搭，現在國內疫情穩定後已有成長；而雄獅有跟離島五星飯店合作、有自己的交通車輛、機位也相當充足，相信接下來澎湖花火節、馬祖藍眼淚、金門主題式旅遊等，都會吸引許多民眾報名。

易遊網說，今年4月底國旅訂單就已經有回溫狀況，若單以訂房來看，5月份業績已經比去年同期成長50％，花蓮、台東、離島因沒有確診案例，更比疫情嚴峻期間（2月至4月）成長1倍。至於幫旅客安排好交通、住宿、景點門票等套裝行程也已開始回溫，不過攀升速度比訂房慢許多。

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