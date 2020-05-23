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「反送中」催化 今年前3月港人來台居留增1到3倍

去年香港「反送中」運動催化，讓港人移民台灣創下新高。圖為去年台灣響應香港「撐香港，反送中」集會。（資料照）

去年香港「反送中」運動催化，讓港人移民台灣創下新高。圖為去年台灣響應香港「撐香港，反送中」集會。（資料照）

2020-05-23 18:30:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕去年香港「反送中」運動催化，讓港人移民台灣創下新高。據移民署統計，去年全年港人取得台灣居留許可達5858人，較前年成長41％，而今年申請人數，也未受到武漢肺炎疫情影響，1到3月每月仍有超過600人申請，較去年同期增1到3倍。

據港媒今天報導，有移民顧問指，「港版國安法」消息一出，短短一日接獲移民台灣的查詢急增10倍。香港的Google搜尋「移民」、「台灣」的次數爆增。也有台灣移民業者說，去年6月「反送中」運動後，在香港舉辦的移民說明會幾乎場場爆滿。

事實上，1997年香港主權移交中國，當時已有一波港人移民來台，在2014年的「雨傘革命」後再現移民潮，而去年「反送中」後則再創新高。根據移民署統計，2018年港人申請台灣居留許可共4148人、定居1090人，2019年分別為5858人、1474人，成長41％與35％，而光是10月一個月就有1243人申請來台居留。

至於今年1到4月則分別有613人、679人、665人與426人，去年同期約在162人到290 人之間。至於申請居留的事由，依照統計，以就學居冠，結婚依親來台者次之，第三為投資。

根據「港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請來台居留有16種情形，包括直系血親或配偶在台灣地區設有戶籍、具有專業技術能力並取得香港政府執業證書、或有特殊成就、在台灣有台幣600萬元以上投資等規定。

移民業者表示，相較於其他國家來台投資移民門檻為台幣3000萬元，港人來台只要台幣600萬元即可，標準相對寬鬆。技術移民需要專業技術能力、「創業家簽證」雖只須台幣200萬元，金額較投資移民低，但須連續居留滿5年，且每年居住台灣183天以上才拿得到身分證，而投資移民只要連續居住滿1年就可以拿到身分證。

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