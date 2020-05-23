燒炭差點燒了屋子 離婚男被救回反吃刑罰

高院判許男拘役20日，給予緩刑。（資料照）

2020-05-23 18:07:17

〔記者吳政峰／台北報導〕許姓男子前年感情不順，在租屋處燒炭，但煙霧過大，驚擾隔壁房客，報案將他從鬼門關前救回來，而放置炭盆的地板則因高溫而碳化，不堪使用，房子則險遭殃。高等法院認他無縱火意圖，考量他已和房東和解賠償，維持判拘20日，但給予緩刑2年，許男不得上訴。

前年8月間，許男跟老婆離婚，心情不佳，點燃木炭丟入置於木質地板上臉盆，沒想到地板燒了起來，煙霧瀰漫，竄入隔壁房間，室友嚇得衝出來查看，才發現許男企圖輕生，險燒掉整間房子，趕緊通報消防隊滅火救人。

許男獲救醒來，卻因涉嫌縱火而面臨刑事追訴，新北地檢署認為他犯下放火燒燬住宅、建築物以外之物罪，提起公訴，一審新北地院判拘20日，檢察官認為判太輕，上訴二審。

許男辯稱，燒炭的目的是為了輕生，絕非有何放火燒燬他人物品的犯意，當天他和老婆離婚，試圖了結餘生才會燒炭，沒想到會導致房間受損，無縱火故意。

高院勘驗證物，現場的木質地板確遭高溫碳化，但翻遍全案卷證，查不到任何可以證明許男有縱火燒燬住宅的故意或不確定故意證據，故一審依此判刑，顯然是適用法條有問題，應該撤銷。

高院指出，許男為了尋短而不甚引發火勢，導致地板燒焦，如果稍有差池，恐引發無法想像的後果，惟考量他無前科、承認犯行、事後以2萬2200元跟房東和解且賠償完畢，雖仍判拘20日，但給緩刑，免繳易科罰金。

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