為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

燒炭差點燒了屋子 離婚男被救回反吃刑罰

高院判許男拘役20日，給予緩刑。（資料照）

高院判許男拘役20日，給予緩刑。（資料照）

2020-05-23 18:07:17

〔記者吳政峰／台北報導〕許姓男子前年感情不順，在租屋處燒炭，但煙霧過大，驚擾隔壁房客，報案將他從鬼門關前救回來，而放置炭盆的地板則因高溫而碳化，不堪使用，房子則險遭殃。高等法院認他無縱火意圖，考量他已和房東和解賠償，維持判拘20日，但給予緩刑2年，許男不得上訴。

前年8月間，許男跟老婆離婚，心情不佳，點燃木炭丟入置於木質地板上臉盆，沒想到地板燒了起來，煙霧瀰漫，竄入隔壁房間，室友嚇得衝出來查看，才發現許男企圖輕生，險燒掉整間房子，趕緊通報消防隊滅火救人。

許男獲救醒來，卻因涉嫌縱火而面臨刑事追訴，新北地檢署認為他犯下放火燒燬住宅、建築物以外之物罪，提起公訴，一審新北地院判拘20日，檢察官認為判太輕，上訴二審。

許男辯稱，燒炭的目的是為了輕生，絕非有何放火燒燬他人物品的犯意，當天他和老婆離婚，試圖了結餘生才會燒炭，沒想到會導致房間受損，無縱火故意。

高院勘驗證物，現場的木質地板確遭高溫碳化，但翻遍全案卷證，查不到任何可以證明許男有縱火燒燬住宅的故意或不確定故意證據，故一審依此判刑，顯然是適用法條有問題，應該撤銷。

高院指出，許男為了尋短而不甚引發火勢，導致地板燒焦，如果稍有差池，恐引發無法想像的後果，惟考量他無前科、承認犯行、事後以2萬2200元跟房東和解且賠償完畢，雖仍判拘20日，但給緩刑，免繳易科罰金。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
有逃亡與再犯疑慮 台中中華路夜市縱火毒蟲收押
2020-05-21 22:50

有逃亡與再犯疑慮 台中中華路夜市縱火毒蟲收押
台中中華路夜市大火 縱火犯稱「心情不好」當警察面點燃瓦斯桶
2020-05-21 09:32

台中中華路夜市大火 縱火犯稱「心情不好」當警察面點燃瓦斯桶
搶！500萬勤學專案 筆電現省1萬

搶！500萬勤學專案 筆電現省1萬
半夜被樓上吵到睡不著 男火大放火燒她家
2020-05-14 19:04

半夜被樓上吵到睡不著 男火大放火燒她家
行竊失風不甘心！他丟汽油彈想燒掉3C店
2020-04-30 12:55

行竊失風不甘心！他丟汽油彈想燒掉3C店
「高雄CBD」頂級商辦 高租金報酬買氣增

「高雄CBD」頂級商辦 高租金報酬買氣增
住處縱火辯：狗叼著火餐巾紙所致 法官不信判刑3年
2020-04-30 11:56

住處縱火辯：狗叼著火餐巾紙所致 法官不信判刑3年
臺北市今日熱門
2020-05-17 21:00

深夜特集》看完做惡夢！ 港片「四大惡人」讓你又愛又恨？！ 影片

2020-05-19 10:17

誰來作客》如何在厭女社會下生存 保持沉默絕非必然 影片

2020-05-16 21:01

被下封口令？萬芳高中教評會背黑鍋 教師壓力大到在校痛哭...

2020-05-16 22:07

「天才IT大臣」唐鳳獲蘇貞昌徵詢 確定留任政務委員

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播